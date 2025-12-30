مع اقتراب لحظات وداع عام مضى واستقبال عام جديد يحمل بين طياته الأمل والبدايات، تتجدد مشاعر الفرح والرغبة في مشاركة الأمنيات الصادقة مع من نحب.

ومع اقتراب عام 2026، يزداد البحث عن أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد، التي تعبر عن الامتنان والمحبة، سواء للأهل أو الأصدقاء أو زملاء العمل.

أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026

فيما يلي مجموعة مختارة من رسائل وعبارات التهنئة برأس السنة الميلادية 2026، تجمع بين الدفء والرقي، وتناسب مختلف العلاقات والمناسبات.

أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد

رسائل تهنئة رأس السنة 2026

كل عام وأنتم الأغلى على قلبي، أتمنى لكم السعادة التي تسكن القلوب في هذا العام وفي كل عام.

عام جديد سعيد لك ولأسرتك، عسى أن يحمل لكم الخير والبركة والطمأنينة.

إلى من يسكن القلب، عام جديد مليء بالأمل والفرح، وأيام تليق بطيبة قلبك.

سنة جديدة تطرق الأبواب، كل عام وأنتم بخير وسعادة وفي أفضل حال.

أسأل الله أن يجعل عامكم الجديد عام سعادة وهداية وتحقيق لكل ما تتمنون.

أتمنى لكم عاما جديدا مليئا بالنجاح والتوفيق، كل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بخير يا أغلى الناس، أسأل الله سنة جديدة مليئة بالصحة والسعادة.

مع بداية عام 2026 أتمنى لكم أياما أكثر هدوءا، وقلوبا مطمئنة، وأحلاما تتحقق واحدة تلو الأخرى.

عام جديد يفتح أبوابه، فلتكن خطواتكم فيه موفقة وأمنياتكم قريبة المنال.

2026 فرصة جديدة لبدايات أجمل ونجاحات أكبر، كل عام وأنتم بخير.

أسأل الله أن يكون العام الجديد مليئا بالخير والرزق والأخبار السعيدة.

مع أول صفحة في 2026 أرسل لكم أمنياتي بعام يحمل الفرح والسلام.

عام 2026 بداية جديدة للتفاؤل والعمل وتحقيق الطموحات.

كل عام وأنتم أقرب للسعادة وأقوى على تجاوز كل ما مضى.



أتمنى أن يحمل لكم العام الجديد راحة البال ودوام الصحة ونجاحا مستمرا.

2026 عام الأمل والتغيير الإيجابي وتحقيق الأحلام المؤجلة.

سنة جديدة تأتي محملة بالخير لكم ولمن تحبون، كل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد 2026، جعله الله عاما مليئا بالخير والفرح وتحقيق الأمنيات.

مع بداية 2026 أتمنى لكم أياما أجمل وقلوبا مطمئنة ومستقبلا يليق بأحلامكم.

عام جديد يطرق الأبواب، فلتكن قلوبكم عامرة بالأمل والنجاح والسعادة.

2026 بداية جديدة وفرصة لتحقيق كل ما تمنيتموه، كل سنة وأنتم طيبون.

أتمنى لكم في العام الجديد صحة دائمة وراحة بال وأياما مليئة بالإنجاز.

عام 2026 يحمل معه أملا جديدا، فاستقبلوه بالتفاؤل والعمل والطموح.

كل سنة وأنتم أقرب لأحلامكم وأقوى على تحقيقها في 2026.

مع أول أيام العام الجديد أسأل الله لكم السعادة والرزق والتوفيق.

2026 عام البدايات الجميلة والأخبار السعيدة إن شاء الله.

سنة جديدة تشرق عليكم بالخير والسلام والنجاح، كل عام وأنتم بخير.

مع بداية العام الجديد، بارك الله في جميع خطواتكم، ومنحكم التوفيق والنجاح.

أهنئكم من صميم القلب بالعام الجديد، متمنيا أن يكون عاما مباركا مليئا بالخير والعافية.

تمنياتي لكم بعام سعيد، وأسأل الله أن يمنحكم في العام الجديد الصحة والطمأنينة.

أتمنى لكم عاما جديدا مليئا بالخيرات والسعادة، كل عام وأنتم بخير.