أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى
الرئيس الصومالي: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلينا والسيطرة على ممرات مائية إستراتيجية
أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026
عودة ليلى غفران للغناء
الفكة تثير أزمة في شباك المترو | وأحمد موسى : نزوّد التذكرة لـ10 جنيه
حفرة تحت الخزنة | اقتحام بنك في ألمانيا وسرقة 30 مليون يورو
ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟
كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026

رسائل التهنئة بالعام الجديد
رسائل التهنئة بالعام الجديد
محمد غالي

مع اقتراب لحظات وداع عام مضى واستقبال عام جديد يحمل بين طياته الأمل والبدايات، تتجدد مشاعر الفرح والرغبة في مشاركة الأمنيات الصادقة مع من نحب. 

ومع اقتراب عام 2026، يزداد البحث عن أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد، التي تعبر عن الامتنان والمحبة، سواء للأهل أو الأصدقاء أو زملاء العمل.

أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026

فيما يلي مجموعة مختارة من رسائل وعبارات التهنئة برأس السنة الميلادية 2026، تجمع بين الدفء والرقي، وتناسب مختلف العلاقات والمناسبات.

أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد

رسائل تهنئة رأس السنة 2026

كل عام وأنتم الأغلى على قلبي، أتمنى لكم السعادة التي تسكن القلوب في هذا العام وفي كل عام.
عام جديد سعيد لك ولأسرتك، عسى أن يحمل لكم الخير والبركة والطمأنينة.
إلى من يسكن القلب، عام جديد مليء بالأمل والفرح، وأيام تليق بطيبة قلبك.
سنة جديدة تطرق الأبواب، كل عام وأنتم بخير وسعادة وفي أفضل حال.
أسأل الله أن يجعل عامكم الجديد عام سعادة وهداية وتحقيق لكل ما تتمنون.
أتمنى لكم عاما جديدا مليئا بالنجاح والتوفيق، كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير يا أغلى الناس، أسأل الله سنة جديدة مليئة بالصحة والسعادة.

أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد

مع بداية عام 2026 أتمنى لكم أياما أكثر هدوءا، وقلوبا مطمئنة، وأحلاما تتحقق واحدة تلو الأخرى.
عام جديد يفتح أبوابه، فلتكن خطواتكم فيه موفقة وأمنياتكم قريبة المنال.
2026 فرصة جديدة لبدايات أجمل ونجاحات أكبر، كل عام وأنتم بخير.
أسأل الله أن يكون العام الجديد مليئا بالخير والرزق والأخبار السعيدة.

مع أول صفحة في 2026 أرسل لكم أمنياتي بعام يحمل الفرح والسلام.
عام 2026 بداية جديدة للتفاؤل والعمل وتحقيق الطموحات.
كل عام وأنتم أقرب للسعادة وأقوى على تجاوز كل ما مضى.


أتمنى أن يحمل لكم العام الجديد راحة البال ودوام الصحة ونجاحا مستمرا.
2026 عام الأمل والتغيير الإيجابي وتحقيق الأحلام المؤجلة.
سنة جديدة تأتي محملة بالخير لكم ولمن تحبون، كل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد 2026، جعله الله عاما مليئا بالخير والفرح وتحقيق الأمنيات.
مع بداية 2026 أتمنى لكم أياما أجمل وقلوبا مطمئنة ومستقبلا يليق بأحلامكم.
عام جديد يطرق الأبواب، فلتكن قلوبكم عامرة بالأمل والنجاح والسعادة.

2026 بداية جديدة وفرصة لتحقيق كل ما تمنيتموه، كل سنة وأنتم طيبون.
أتمنى لكم في العام الجديد صحة دائمة وراحة بال وأياما مليئة بالإنجاز.
عام 2026 يحمل معه أملا جديدا، فاستقبلوه بالتفاؤل والعمل والطموح.
كل سنة وأنتم أقرب لأحلامكم وأقوى على تحقيقها في 2026.

مع أول أيام العام الجديد أسأل الله لكم السعادة والرزق والتوفيق.
2026 عام البدايات الجميلة والأخبار السعيدة إن شاء الله.
سنة جديدة تشرق عليكم بالخير والسلام والنجاح، كل عام وأنتم بخير.

مع بداية العام الجديد، بارك الله في جميع خطواتكم، ومنحكم التوفيق والنجاح.
أهنئكم من صميم القلب بالعام الجديد، متمنيا أن يكون عاما مباركا مليئا بالخير والعافية.
تمنياتي لكم بعام سعيد، وأسأل الله أن يمنحكم في العام الجديد الصحة والطمأنينة.
أتمنى لكم عاما جديدا مليئا بالخيرات والسعادة، كل عام وأنتم بخير.

السنة الميلادية أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد أجمل رسائل التهنئة رسائل التهنئة بالعام الجديد العام الجديد

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد تطوير كورنيش محور محلة منوف

الصومال

باحث في العلاقات الدولية: إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية في صومالي لاند خط أحمر.. وتهديد وجودي للأمن القومي المصري

وزير الثقافة

وزير الثقافة يلتقي مساعده لشؤون رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية | تفاصيل

بالصور

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

