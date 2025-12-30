الأنبا بولا يستقبل وفد مشيخة الأزهر والأوقاف وبيت العائلة المصرية بالإسماعيلية للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وفد مشيخة الأزهر الشريف، والأوقاف، وبيت العائلة المصرية بالإسماعيلية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر المطرانية.

التهنئة بعيد الميلاد

قام وفد من مشيخة الأزهر الشريف ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية بزيارة نيافة الأنبا بولا، مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2025.

ورحّب نيافة الأنبا بولا بالوفد الأزهري، والأوقاف، وبيت العائلة المصرية، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، ومشيدًا بالدور الوطني، والإنساني الذي يضطلع به الأزهر الشريف في ترسيخ قيم الوسطية، ونشر ثقافة السلام، وتعزيز الوحدة الوطنية.

كذلك، أعرب وفد مشيخة الأزهر الشريف، والأوقاف، وبيت العائلة المصرية عن خالص التهاني القلبية لنيافة الأنبا بولا، مؤكدين أن هذه المناسبة المجيدة تُجسِّد معاني المحبة، والتسامح، والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مؤسستي الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار التعاون، والتواصل بين المؤسسات الدينية بما يساهم في دعم الاستقرار المجتمعي، وترسيخ مبادئ الأخوّة الإنسانية، وبناء مجتمع يقوم على الاحترام المتبادل، وقبول الآخر.