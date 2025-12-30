قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن: فتح جميع فروع بنك ناصر الخميس المقبل استثنائيًا لصرف معاشات يناير
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
أخبار البلد

الأنبا بولا يستقبل وفد مشيخة الأزهر والأوقاف وبيت العائلة المصرية بالإسماعيلية للتهنئة بعيد الميلاد

التهنئة بعيد الميلاد المجيد
التهنئة بعيد الميلاد المجيد
ميرنا رزق

استقبل نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وفد مشيخة الأزهر الشريف، والأوقاف، وبيت العائلة المصرية بالإسماعيلية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر المطرانية.

التهنئة بعيد الميلاد 

قام وفد من مشيخة الأزهر الشريف ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية بزيارة نيافة الأنبا بولا، مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2025.

ورحّب نيافة الأنبا بولا بالوفد الأزهري، والأوقاف، وبيت العائلة المصرية، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، ومشيدًا بالدور الوطني، والإنساني الذي يضطلع به الأزهر الشريف في ترسيخ قيم الوسطية، ونشر ثقافة السلام، وتعزيز الوحدة الوطنية.

كذلك، أعرب وفد مشيخة الأزهر الشريف، والأوقاف، وبيت العائلة المصرية عن خالص التهاني القلبية لنيافة الأنبا بولا، مؤكدين أن هذه المناسبة المجيدة تُجسِّد معاني المحبة، والتسامح، والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مؤسستي الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار التعاون، والتواصل بين المؤسسات الدينية بما يساهم في دعم الاستقرار المجتمعي، وترسيخ مبادئ الأخوّة الإنسانية، وبناء مجتمع يقوم على الاحترام المتبادل، وقبول الآخر. 

الأنبا بولا شفيق الكاثوليك الأزهر الميلاد عيد الميلاد

تخزين الطماطم صلصة للشتا
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
جنازة والدة هاني رمزي
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
