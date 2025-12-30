في احتفال موظفي الأبروشية .. رئيس الكنيسة الأسقفية: نحن جميعًا خدام لا عاملين

شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، موظفي الأبروشية في أحتفال نهاية العام، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بحضور العميد هانئ شنودة راعي الكاتدرائية، القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، الأرشيدياكون القس ياسر كوكو، مساعد المطران بالخدمة السودانية، القس مودي حبيب، قسًا بالكاتدرائية.

وقال رئيس الأساقفة في كلمته: نحن جميعًا خدام لا عاملين، إذ نبدأ خدمة الرب من أول العام إلى آخره، بوعد من الكتاب المقدس «كللت السنة بجودك» هي دعوة لمراجعة كل ما صنعه الله معنا خلال العام. فكل إنجاز حققناه هو بسبب عمل الله فينا، وكل بركة نلناها هي منه ولأجل مجده.

واستكمل: يجب أن يكون تسبيحنا وشكرنا له وحده لا يُعطى لإنسان، وكل ما نفعله هو لمجده فقط. وتساءل هل بخدمتنا نأثر في حياة الآخرين؟، وأضاف: بالصلاة والخدمة المستمرة، يضع الله تاجًا من الجود والبركة على نهاية العام، حتى وسط الأحزان، لنستقبل عامًا جديدًا مليئًا بالبركات لكل العاملين.

وفي نهاية الاحتفال شارك مديري الأبروشية بالتحديات والإيجابيات التي واجهت العمل خلال العام، مستعرضين الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة، ومؤكدين أن روح التعاون والعمل المشترك كان لها الدور الأكبر في تخطي الصعوبات وتحقيق تقدم ملموس في مختلف مجالات الخدمة.