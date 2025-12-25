قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الإسكندرية

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق

ترأس اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية، وذلك بحضور العميد القس "رتبه كنسية" ديفيد عزيز راعي الكاتدرائية.

قال رئيس الأساقفة في عظتهِ: دعى الله أبانا إبراهيم أن يرفع عينيه إلى النجوم مثما فعل المجوس، بعد طول انتظار وخيبة أمل، ليعلمه أن الإيمان لا يقوم على ربط أحداث الحياة وفق تصوراتنا، بل على الرجوع للوراء لاكتشاف كيف كان الله يعمل ويغيّر ويشكّل القلب والفكر. فلقاء الله بالإنسان هو مسيرة تبدأ بالطاعة، حتى حين لا تتضح الصورة أو النتائج.

واستكمل: دعوة الله لإبراهيم كانت خروجًا بلا تفاصيل: "اترك أرضك وعائلتك واذهب إلى حيث أريك" الطبيعة البشرية تسأل دائمًا: إلى أين؟ وكيف؟ ولماذا؟ لكن الإيمان الحقيقي يعني التخلي عن السيطرة وتسليم القيادة لله، كما فعل إبراهيم حين أطاع دون أن يعرف الطريق، أو الكيفية، أو السبب، وخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي.

واختتم: يعلمنا إيمان إبراهيم، كما يذكر الكتاب المقدس، أن الطاعة والثقة تسبقان الفهم. وما نحتاجه اليوم هو أن نرى الأمور بعيني الله، فنراه حاضرًا في كل تحدٍ وألم، ونقدم له أفضل ما لدينا، ونخضع لمشيئته، عندها فقط تتغير حياتنا ويقودنا الإيمان إلى البركة.

بالأصالة عن نفسي، وباسم سنودس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، وبالإنابة عن مطارنة وأساقفة وقساوسة وشعب الكنيسة في مصر وخارجها، أتقدّم بخالص الشكر والتقدير لكل من هنّأنا بعيد الميلاد المجيد، ونخصّ بالشكر والتقدير: فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أوفد السيد/ محمد رضا أمين رئاسة الجمهورية، ممثلًا عن فخامته لحضور القداس الإلهي وتهنئتنا بالعيد أمس بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من هنئنا: الأب ابرام اميل وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكسية، الشيخ إبراهيم الجمل عن بيت العائلة المصرية، اللواء ناجي الجمال مدير الادارة العام للأمن الوطني، ولأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على تهنئتهم القلبية بمناسبة العيد وحضورهم الكريم للقداس، وهم: سيادة النائب إيهاب زكريا، وسيادة النائب أحمد عبد المجيد.

وأيضًا سيادة النائب عمرو جمال الغنيمي، وسيادة النائب عمرو خميس الغنيمي، وسيادة النائبة إيناس عوض، والنائبة عبير عيسوي، كما نشكر الأستاذ جوزيف ملاك والأستاذ محب شفيق من أقباط من أجل مصر على مشاركتهم معنا. والأستاذ طارق جمال والأستاذة مروة هيثم من التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية، الاستاذ جون مكرم نقيب مصورين الإسكندرية.

