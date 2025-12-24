محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بـ عيد الميلاد

قام اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء اليوم، بزيارة عدد من الكنائس، شملت كنيسة القديس نيقولاس، وكنيسة سانت أوجيني، وكنيسة الأسقفية وذلك لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ورافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الزيارة، أعرب محافظ بورسعيد عن خالص تهانيه للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل عيدًا لكل المصريين، وتجسد معاني المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين.

وأشار المحافظ إلى أن الشعب المصري يضرب دائمًا أروع الأمثلة في التماسك الوطني وروح الانتماء، مؤكدًا أن وحدة أبناء الوطن ستظل الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار، وأن مصر ستبقى رمزًا للأمن والأمان وأيقونة للمحبة والسلام.

و دعا محافظ بورسعيد المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير واليُمن والبركات على الأخوة المسيحيين، وأن ينعم على مصر وشعبها بمزيد من الاستقرار والرخاء والتنمية.