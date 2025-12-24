رئيس مدينة بورفؤاد: محافظة بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات تطوير البنية التحتية

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، عن انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المعتصم بالله بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية و الفرعية بمدينة بورفؤاد ، لتكون على غرار أعمال تطوير عدد من الطرق الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية الهامة بنطاق محافظة بورسعيد ، وفق أحدث أساليب التطوير المتبعة و بما يحقق أفضل مظهر حضاري لمدينة بورفؤاد.







جاء ذلك فى إطار الخطة الشاملة التى تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير قطاع الطرق بمدينة بورفؤاد ، لتحقيق السيولة والإنسيابية فى حركة المواطنين والسيارات و لمواكبة أعمال التنمية بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد ، بأن إجمالي طول طريق المعتصم بالله 600 متر بعرض 30 متر، منوهاً بأن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تضمنت رصف وتوسعة الطريق، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، منوهاً على أن المستهدف هو “إعادة الوجه الحضاري للمناطق ذات الكثافات السكانية العالية”.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن مشروعات تطوير البنية التحتية تتم وفق جدول زمني مُحكم، مشيرًا إلى أن أهالي منطقتي العبور والحزب الوطني سيشهدون طفرة ملموسة في مستوى الخدمات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور إسلام بهنساوي، أن محافظة بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات تطوير البنية التحتية داخل مدينة بورفؤاد، مع التركيز على رفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى تحسين الشكل الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين ويدعم خطط التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد الشكر والتقدير للواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات، مثمنا جهود التعاون المشتركة والتي ساهمت في إحداث الكثير من المشروعات التنموية ، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية على أرض مدينة بورفؤاد.