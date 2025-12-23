محافظ بورسعيد: هدفنا بناء مدينة سياحية وتنموية تليق بتاريخها ومكانتها

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مؤتمرًا موسعًا لاستعراض أبرز إنجازات المحافظة وخطط التنمية الجارية والمستقبلية، وذلك بحضور السفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، واللواء أركان حرب محمد عساف قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء محمد الجمسي مدير أمن بورسعيد، واللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد.

وجاء المؤتمر بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد، إلى جانب ممثلي شركة «باراديس».

وفي مستهل فعاليات المؤتمر، قدّم الأستاذ عزيز عماد، رئيس مجلس إدارة شركة «باراديس»، عرضًا تقديميًا تناول خلاله جهود تطوير تطبيقات التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية والمحليات، موجّهًا الشكر لمحافظ بورسعيد ونائب المحافظ وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة على دعمهم الكامل لتطبيق نظام ERP بديوان عام المحافظة، وتدريب العاملين بجميع الإدارات، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد تُعد من أوائل المحافظات التي تبنّت منظومة التحول الرقمي لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حبشي :شرق بورسعيد قاطرة تنمية ومحور رئيسي لجذب الاستثمارات

كما استعرضت المهندسة رشا شريف، مدير مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة بورسعيد، منظومة العمل المتطورة داخل المركز، ودورها في دعم اتخاذ القرار، وإدارة المخاطر، وخدمة المواطنين، فضلًا عن جهود تطوير منظومة الطرق والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ معرض لعدد من اللوحات التي توثق هذه الأعمال والخدمات داخل المركز.

وخلال كلمته، أكد اللواء محب حبشي أن وجود هذه القامات الوطنية الرفيعة يعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها بورسعيد، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد حاليًا نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بمحافظة بورسعيد ومكانتها الاستراتيجية.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه منذ توليه المسؤولية، كان الهدف الاستراتيجي الأول هو تطوير القطاعات الخدمية، وعلى رأسها السياحة والصناعة والتجارة، ورفع كفاءة البنية التحتية وقطاع الطرق، والتوسع في إنارة الطرق بالطاقة الشمسية، ودعم مسارات التنمية المستدامة، إلى جانب العمل على تطوير منطقة شرق بورسعيد باعتبارها قاطرة التنمية بالمحافظة.

وأكد اللواء محب حبشي أهمية أن تصبح بورسعيد محافظة سياحية جاذبة للزائرين، لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية متميزة، مشيرًا إلى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تشمل تطوير شارعي الحميدي والتجاري، ومسار العائلة المقدسة، وتطوير منطقة فنار بورسعيد وتحويلها إلى مزار سياحي، إلى جانب تحويل قبة هيئة قناة السويس إلى متحف بورسعيد بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

كما أشار المحافظ إلى رفع كفاءة قاعدة ديليسبس بما يتناسب مع أعمال التطوير للممشى السياحي، وتطوير نادي بورفؤاد، والبيت الإيطالي، والمتحف الحربي، والكنيسة الكاتدرائية، فضلًا عن تطوير كورنيش بورسعيد والكافتيريات.

وتناول محافظ بورسعيد نسب التنفيذ لعدد من المشروعات في قطاعات الطرق، ورفع كفاءة البنية التحتية والصرف الصحي، والتنمية الحضرية للمناطق السكنية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحدائق العامة بالمحافظة، والتعاقد مع شركة نظافة جديدة للحفاظ على المظهر الحضاري، فضلًا عن التعاقد على شراء 12 ميني باص لدعم خطوط النقل الداخلي بمحافظة بورسعيد.

كما استعرض اللواء محب حبشي عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، من بينها إنشاء كوبري جديد لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد، وتطوير عدد من المناطق السكنية بحي الزهور، وإنشاء 111 عمارة سكنية بالحي الإماراتي، إلى جانب استاد النادي المصري، بما يعكس رؤية متكاملة لتنمية المحافظة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي ختام المؤتمر، أكد محافظ بورسعيد أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة، من خلال العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، بما يضمن استدامة جهود التنمية وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية والخدمية الجاري تنفيذها، وبما يليق بتاريخ بورسعيد العريق وتضحيات أبنائها ودورها الوطني المشهود.