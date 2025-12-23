يوم الانتصار على العدوان.. محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

احتفلت محافظة بورسعيد بذكرى انتصارات أبناء المدينة على العدوان الثلاثي، وسط حضور واسع من المواطنين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للمشاركة في إحياء المناسبة الوطنية، في أجواء غلب عليها الاعتزاز بتاريخ المدينة وتضحيات أبنائها.

ووضع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بحضور قائد الجيش، واللواء محمد الجمسي مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، تخليدًا لذكرى الشهداء الذين سطروا ملحمة وطنية خالدة.



محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد وعددًا من المقطوعات الوطنية، فيما وقف الحضور دقيقة حداد وقرأوا الفاتحة على أرواح شهداء بورسعيد، في مشهد جسّد قيمة التضحية والفداء في وجدان أبناء المدينة.



ورفع المواطنون أعلام مصر ورددوا الهتافات الوطنية، معبرين عن فخرهم بتاريخ بورسعيد النضالي، ومؤكدين تمسكهم بروح الانتماء والولاء للوطن، في ذكرى ستظل حاضرة في ذاكرة الأجيال المتعاقبة.