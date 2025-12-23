قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الأولى لمشروع «مسكن الطرح السادس» بـ10 مدن جديدة
من الموبايل إلى الخدمة فورًا.. تطبيق الكارت الموحد يدخل حيز التنفيذ
رئيسة صندوق النقد: مصر حققت مكاسب مهمة واقتصادها يظهر بوادر نمو قوية
وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن تنسحب أبدا من قطاع غزة
يوم الانتصار على العدوان.. محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

محمد الغزاوى

احتفلت محافظة بورسعيد بذكرى انتصارات أبناء المدينة على العدوان الثلاثي، وسط حضور واسع من المواطنين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للمشاركة في إحياء المناسبة الوطنية، في أجواء غلب عليها الاعتزاز بتاريخ المدينة وتضحيات أبنائها.

ووضع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بحضور قائد الجيش، واللواء محمد الجمسي مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، تخليدًا لذكرى الشهداء الذين سطروا ملحمة وطنية خالدة.


محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد وعددًا من المقطوعات الوطنية، فيما وقف الحضور دقيقة حداد وقرأوا الفاتحة على أرواح شهداء بورسعيد، في مشهد جسّد قيمة التضحية والفداء في وجدان أبناء المدينة.


ورفع المواطنون أعلام مصر ورددوا الهتافات الوطنية، معبرين عن فخرهم بتاريخ بورسعيد النضالي، ومؤكدين تمسكهم بروح الانتماء والولاء للوطن، في ذكرى ستظل حاضرة في ذاكرة الأجيال المتعاقبة.

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

مينا ماهر عن الثنائي صلاح ومرموش: معا يمكننا تحقيق المستحيل

شوبير منتقدا محمد عواد بعد طلبه للزمالك بالتحقيق معه: غريبة أوي

مصطفى فوزي: قفزة تاريخية في رعاية اتحاد السلة وتأهيل 40 ملعبًا ضمن خطة تطوير شاملة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

هند عصام تكتب: سيد التيجان

