محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد

أصدر اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد تعليماته بالتحديد على عدم عودة إشغالات شارعي الحميدي و التجارى مطلقا تحت أي ظرف من الظروف.

وقال محافظ بورسعيد لا عودة لإشغالات الحميدي و التجارى وعلى شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء المعنية بالتنفيذ.

ووجه محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة من رؤساء أحياء المناخ و العرب بالتعاون مع شرطة المرافق لعدم عودة الإشغالات.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية قررت بتوجيهات القيادة السياسية تطوير المنطقة التى تعد اقدم المناطق التجارية فى مصر خلال العصر الحديث و الذي يرجع إنشائها إلى عام ١٩٧٦ مع صدور قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتحويل بورسعيد منطقة حرة.

إشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ

وأشار محافظ بورسعيد أن شارعي الحميدي و التجارى وما بينهما ستكون قبلة للسياحة العالمية و ليس المحلية فقط وهو ما يليق بتاريخ بورسعيد.

ومن جانبها شنت شرطة مرافق بورسعيد قيادة العميد شادى محروس بالتعاون مع رؤساء أحياء المناخ والعرب محمد فواز و وليد الدعدع حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارعي الحميدي و التجارى و الذي دخل مرحلة التطوير.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإزالة عدد من المخالفات و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضبوطات و المخالفين لحين العرض على جهات التحقيق المختصة.

وشدد قيادات الحملة على أصحاب المحلات بعدم السماح بأي تجاوزات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون لإعاقة التطوير وتعريض حياة المواطنين للخطر .

الجدير بالذكر أن توجيهات القيادة السياسية صدرت بتطوير منطقتي الحميدي و التجارى وما بينهما من شوارع عرضية وتم رصد المبالغ المالية المخصصة للتطوير .

ومن المنتظر أن تشهد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة نموذج للتطوير خلال زيارتها للمحافظة فى احتفالات العيد القومى غدا الثلاثاء ٢٣ ديسمبر.