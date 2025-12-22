قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد

محافظ  بورسعيد .  لاعودة لاشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ
محافظ  بورسعيد .  لاعودة لاشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ
محمد الغزاوى

أصدر اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد تعليماته بالتحديد على عدم عودة إشغالات شارعي الحميدي و التجارى مطلقا تحت أي ظرف من الظروف.

وقال محافظ بورسعيد لا عودة لإشغالات الحميدي و التجارى وعلى شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء المعنية بالتنفيذ. 

ووجه محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة من رؤساء أحياء المناخ و العرب بالتعاون مع شرطة المرافق لعدم عودة الإشغالات. 

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية قررت بتوجيهات القيادة السياسية تطوير المنطقة التى تعد اقدم المناطق التجارية فى مصر خلال العصر الحديث و الذي يرجع إنشائها إلى عام ١٩٧٦ مع صدور قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتحويل بورسعيد منطقة حرة. 

إشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ 

وأشار محافظ بورسعيد أن شارعي الحميدي و التجارى وما بينهما ستكون قبلة للسياحة العالمية و ليس المحلية فقط وهو ما يليق بتاريخ بورسعيد. 

ومن جانبها شنت شرطة مرافق بورسعيد قيادة العميد شادى محروس بالتعاون مع رؤساء أحياء المناخ والعرب محمد فواز و وليد الدعدع حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارعي الحميدي و التجارى و الذي دخل مرحلة التطوير. 

وأسفرت الحملة عن ضبط وإزالة عدد من المخالفات و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضبوطات و المخالفين لحين العرض على جهات التحقيق المختصة. 

وشدد قيادات الحملة على أصحاب المحلات بعدم السماح بأي تجاوزات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون لإعاقة التطوير وتعريض حياة المواطنين للخطر . 

الجدير بالذكر أن توجيهات القيادة السياسية صدرت بتطوير منطقتي الحميدي و التجارى وما بينهما من شوارع عرضية وتم رصد المبالغ المالية المخصصة للتطوير .

ومن المنتظر أن تشهد الدكتورة  منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة نموذج للتطوير خلال زيارتها للمحافظة فى احتفالات العيد القومى غدا الثلاثاء ٢٣ ديسمبر. 

بورسعيد التجارى الحميدى المناخ العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

ترشيحاتنا

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد