محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد

أصدر اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد تعليماته بالتحديد على عدم عودة إشغالات شارعي الحميدي و التجارى مطلقا تحت أي ظرف من الظروف.
وقال محافظ بورسعيد لا عودة لإشغالات الحميدي و التجارى وعلى شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء المعنية بالتنفيذ.
ووجه محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة من رؤساء أحياء المناخ و العرب بالتعاون مع شرطة المرافق لعدم عودة الإشغالات.
وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية قررت بتوجيهات القيادة السياسية تطوير المنطقة التى تعد اقدم المناطق التجارية فى مصر خلال العصر الحديث و الذي يرجع إنشائها إلى عام ١٩٧٦ مع صدور قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتحويل بورسعيد منطقة حرة.
إشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ
وأشار محافظ بورسعيد أن شارعي الحميدي و التجارى وما بينهما ستكون قبلة للسياحة العالمية و ليس المحلية فقط وهو ما يليق بتاريخ بورسعيد.
ومن جانبها شنت شرطة مرافق بورسعيد قيادة العميد شادى محروس بالتعاون مع رؤساء أحياء المناخ والعرب محمد فواز و وليد الدعدع حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارعي الحميدي و التجارى و الذي دخل مرحلة التطوير.
وأسفرت الحملة عن ضبط وإزالة عدد من المخالفات و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضبوطات و المخالفين لحين العرض على جهات التحقيق المختصة.
وشدد قيادات الحملة على أصحاب المحلات بعدم السماح بأي تجاوزات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون لإعاقة التطوير وتعريض حياة المواطنين للخطر .
الجدير بالذكر أن توجيهات القيادة السياسية صدرت بتطوير منطقتي الحميدي و التجارى وما بينهما من شوارع عرضية وتم رصد المبالغ المالية المخصصة للتطوير .
ومن المنتظر أن تشهد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة نموذج للتطوير خلال زيارتها للمحافظة فى احتفالات العيد القومى غدا الثلاثاء ٢٣ ديسمبر.