محافظ بورسعيد: لن أفتتح أي مشروع إلا بأبهى صورة تليق باسم المدينة الباسلة | شاهد

كشف اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد لصدى البلد أنه لن يفتتح أي مشروع على أرض المحافظة إلا لو كان على أكمل وجه وأحدث طراز.

وقال محافظ بورسعيد حتى لو تأخر افتتاح المشروع كام شهر مش هفتتحه إلا بعد إكماله فى أبهي صورة ونظام يليق باسم المدينة الباسلة.

وفسر محافظ بورسعيد، إحنا بنعمل شغل يخلينا واقفين على رجلينا ١٠٠ سنة قدام عشان نحافظ على المال العام للدولة.

وضرب محافظ بورسعيد مثالا بخط تليفونات النادى المصري الجديد، لافتا أنه كان يستوعب ١٠ خطوط ويجري الآن رفع كفاءته لاستيعاب ١٠٠ خط لإمكانية استخدامه فى نقل الفاعليات العالمية وكذا خدمة المشروعات المحيطة القادمة بالاستاذ ومنها مشروع الحلم الاستثمارى.

ذاكرت بورسعيد فوجدت بها حجم تاريخ يخوف

وقال محافظ بورسعيد مش معقول أكلف الدولة الآن مبلغ لمد خطوط الأستاد وبعد كام شهر أحتاج تاني تطوير من أجل المشروع فأبدأ اكسر و ارفع كفاءة من جديد.

وشدد محافظ بورسعيد على أنه عندما درس تاريخ بورسعيد وجد بها حجم تاريخي يخوف يضعها فى مصاف بلدان العالم التاريخية.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن محافظة بحجم وتاريخ بورسعيد تحتوى على أول فنار خرساني فى العالم و مباني تاريخية ترجع انشأها إلى ١٨٥٩ تحتاج ان تكون فى مصاف بلدان العالم السياحية.

وأكد محافظ بورسعيد على أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مبني ارشاد هيئة قناة السويس إلى متحف تاريخي يدل على تقدير القيادة السياسية لمكانة بورسعيد واهميتها عالميا .

واختتم محافظ بورسعيد حديثه لصدى البلد بتهنئة شعب بورسعيد بعيد المحافظة القومي مطالب الجميع بالالتفاف حول القيادة السياسية و الوقوف كعادتهم خلف الدولة المصرية و الزود و الدفاع عنها ضد المتربصين وأعداء الوطن.