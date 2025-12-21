أشرف صبحي يقدّم التعازي لأسرة السبّاح الراحل.. ويتفقد استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد |صور

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد مساء أمس السبت الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لزيارة أسرة السبّاح الطفل الراحل يوسف محمد في بورفؤاد وتقديم التعازي لهم، ثم تفقد سير العمل في إنشاء ستاد النادي المصري الجديد.

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للمحافظة

ورحّب محافظ بورسعيد بزيارة وزير الشباب والرياضة، موجِّهًا الشكر له على التعاون المثمر مع محافظة بوسعيد، للنهوض بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، وزياراته المكوكية لمحافظة بورسعيد لمتابعة جميع المشروعات الجارية تنفيذها.