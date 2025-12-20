يبدأ الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تحت قيادة مديره الفني التونسي نبيل الكوكي عصر اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمباراته بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر

المصري يبدأ تدريباته اليوم استعدادًا لملاقاة دكرنس بكأس مصر

تجمع المباراة القادمة المصري بنظيره فريق دكرنس - أحد أندية القسم الثاني - والمقرر اقامتها في الثانية والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد السويس الجديد.



كان المصري قد خاض مساء اليوم على الملعب ذاته مباراته بالجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والتي جمعته بنظيره فريق زد اف سي وهي المباراة التي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف للاشئ سجله نجمه العائد محمد الشامي في الدقيقة الرابعة والخمسين من المباراة ليرتفع رصيد المصري للنقطة الرابعة في صدارة جدول المجموعة الثالثة والتي تضم لجواره أندية زد اف سي والزمالك وكهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري وحرس الحدود وسموحة.