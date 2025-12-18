الغرباوي وعبد العزيز يشهدان المؤتمر الوطني للنشء «بناء جيل» فى بورسعيد

شهد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، و محمد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر الوطني للنشء «بناء جيل»، والذي أُقيم على مسرح مدرسة بورسعيد الثانوية بنات.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ممثلة في الإدارة العامة للشئون التنفيذية تحت قيادة إيهاب عبد المقصود، وتنفيذ إدارة الأنشطة التربوية والخدمات بقيادة الأستاذة نصرة فؤاد والطاقم المعاون لها، وبين مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية لبناء شخصية النشء وتنمية وعيهم الوطني.

وأوضح طاهر الغرباوي أن المؤتمر الوطني للنشء «بناء جيل» يُعد أحد النماذج الوطنية الرائدة التي تستهدف إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن النسخ السابقة من المؤتمر حققت نجاحًا ملموسًا في تعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية، وتنمية المهارات القيادية والفكرية لدى النشء، من خلال محاور متعددة تناولت بناء الإنسان المصري، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتنمية الوعي بقضايا الوطن، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية الهادفة لدورها المحوري في بناء شخصية الطالب علميًا وخلقيًا.

ومن جانبه، أكد محمد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، أن المؤتمر يمثل منصة وطنية متكاملة لصقل قدرات النشء وتنمية مهاراتهم الحياتية والاجتماعية، موضحًا أن التجارب السابقة للمؤتمر أثبتت قدرته على إحداث تأثير إيجابي حقيقي في وعي المشاركين، من خلال برامج وورش عمل تستهدف تنمية التفكير الإيجابي، وتعزيز روح القيادة، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن التعاون مع مديرية التربية والتعليم يعكس حرص الدولة على الاستثمار في النشء باعتبارهم حجر الأساس لبناء مستقبل الوطن.