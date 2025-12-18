قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
الداخلية تكشف حقيقة إثارة عدد من الأجانب للفوضى بأحد شوارع الإسكندرية
بسبب الأمطار الغزيرة.. تأجيل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب لإشعار آخر
بوابة السماء تنفتح على الطفولة: قراءة بصرية جديدة في معرض لـ أوبو العالمية
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغرباوي وعبد العزيز يشهدان المؤتمر الوطني للنشء «بناء جيل» فى بورسعيد

الغرباوي وعبد العزيز يشهدان النسخة الرابعة من المؤتمر الوطني للنشء «بناء جيل» فى بورسعيد
محمد الغزاوى

شهد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، و محمد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر الوطني للنشء «بناء جيل»، والذي أُقيم على مسرح مدرسة بورسعيد الثانوية بنات.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ممثلة في الإدارة العامة للشئون التنفيذية تحت قيادة  إيهاب عبد المقصود، وتنفيذ إدارة الأنشطة التربوية والخدمات بقيادة الأستاذة نصرة فؤاد والطاقم المعاون لها، وبين مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية لبناء شخصية النشء وتنمية وعيهم الوطني.

وأوضح  طاهر الغرباوي أن المؤتمر الوطني للنشء «بناء جيل» يُعد أحد النماذج الوطنية الرائدة التي تستهدف إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن النسخ السابقة من المؤتمر حققت نجاحًا ملموسًا في تعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية، وتنمية المهارات القيادية والفكرية لدى النشء، من خلال محاور متعددة تناولت بناء الإنسان المصري، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتنمية الوعي بقضايا الوطن، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية الهادفة لدورها المحوري في بناء شخصية الطالب علميًا وخلقيًا.

ومن جانبه، أكد  محمد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، أن المؤتمر يمثل منصة وطنية متكاملة لصقل قدرات النشء وتنمية مهاراتهم الحياتية والاجتماعية، موضحًا أن التجارب السابقة للمؤتمر أثبتت قدرته على إحداث تأثير إيجابي حقيقي في وعي المشاركين، من خلال برامج وورش عمل تستهدف تنمية التفكير الإيجابي، وتعزيز روح القيادة، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن التعاون مع مديرية التربية والتعليم يعكس حرص الدولة على الاستثمار في النشء باعتبارهم حجر الأساس لبناء مستقبل الوطن.

بورسعيد رسالة جيل محافظة بورسعيد الشباب والرياضة التربية والتعليم

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

جانب من اللقاء

محمد غمري الشوادفي: تباطؤ نمو التضخم بسبب استقرار سعر الصرف وزيادة المعروض

أرشيفة

جولة الإعادة بالسويس: منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط انتظام اللجان

أرشيفة

بدء الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.. كيف دعمت الدولة الممولين؟

بالصور

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

إيرينا يسري

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

