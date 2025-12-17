قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرفة عمليات شبكة الطوارئ لمتابعة تتابع انتظام عملية التصويت في بورسعيد

محمد الغزاوى

ترأس اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، صباح اليوم، غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير إعادة انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول،  وذلك منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان أمام المواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ  واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة واللواء محمود الجبالي رئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة والعميد مظهر الهبيان المستشار العسكري للمحافظة والجهات الأمنية والمعنية بالعملية الانتخابية

واطمأن محافظ بورسعيد على فتح جميع اللجان في مواعيدها المحددة وانتظام استقبال الناخبين، مشددًا على أهمية توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وتقديم التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، وضمان توافر إجراءات تنظيمية تضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة.

22 مقرٱ انتخابيٱ جاهز لاستقبال 271084 ناخب علي مستوي المحافظة

وأكد اللواء محب حبشي، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على مدار الساعة لضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى أن 22 مقرا انتخابيا جاهز لاستقبال 271084 ناخب علي مستوي المحافظة ليدلون بأصواتهم خلال يومي إعادة  الانتخابات ( 17 و18 )  من ديسمبر الجاري

كما تأكد محافظ بورسعيد؛ من توافر التجهيزات اللوجيستية  الكاملة التي تضمن انتظام العملية الانتخابية داخل مقار الانتخابات بكافة المدارس على مستوى المحافظة، و وصول السادة القضاة مقار الانتخابات و تواجد كافة الجهات المعنية بسير العملية الانتخابية داخل المدارس

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق الكامل بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء ومدينة بورفؤاد والجهات الخدمية والمرافق الحيوية، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير بانتظام وسط تواجد مكثف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وناشد محافظ بورسعيد  المواطنين بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية

وأكد محب حبشي، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال إعادة انتخابات مجلس النواب،  حيث تمت مراجعة جاهزية المقار الانتخابية من حيث التأمين والنظافة وتوافر وسائل الإعاشة للموظفين ورجال الأمن، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي المواطن البورسعيدي وحرصه على أداء واجبه الوطني.

