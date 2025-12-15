أعلن طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد انطلاق مبادرة مستقبل صحة مصر بمدارس المحافظة وذلك في إطار استكمال تنفيذ حملة الهيئة العامة للرعاية الصحية صحة تكمل حلم بمدرسة حسين حافظ الابتدائية وبالتعاون المثمر بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد متمثلة في إدارة المشاركة المجتمعية تحت قيادة الدكتورة ريهام العيوطي.

وأكد مدير المديرية أن متابعة صحة أطفالنا داخل المدارس ليست رفاهية بل تمثل جزءا أصيلا من منظومة بناء الإنسان مشيرا إلى أن حملة صحة تكمل حلم تستهدف دعم الطلاب في مختلف مراحل نموهم وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم بما ينعكس إيجابيا على تحصيلهم الدراسي ويمنح كل طفل الفرصة لاستكمال يومه بصحة وثقة.

انطلاق مبادرة مستقبل صحة مصر بمدارس بورسعيد

وأوضح طاهر الغرباوي أن الحملة شملت إجراء فحوصات شاملة لتغذية الأطفال وفحوصات الأسنان والرمد لطلاب مدرسة حسين حافظ الابتدائية بهدف الاطمئنان المبكر على صحة الطلاب واكتشاف أي مشكلات صحية وتقديم الدعم اللازم لكل حالة مؤكدا أن صحة الطفل تمثل حجر الأساس في بناء مستقبله وأن حلم كل طفل يبدأ من تمتعه بصحة جيدة .

وعلى هامش تنفيذ المبادرة قامت الطبيبات المشرفات على تنفيذها بعقد محاضرة للتثقيف العلاجي لطلاب المدرسة تناولت أهمية العادات الصحية السليمة ودورها في دعم صحة الطفل وبناء جيل واع قادر على تحقيق طموحاته.

واختتم طاهر الغرباوي تصريحاته بالتأكيد على استمرار مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد في دعم المبادرات الصحية الوطنية التي تستهدف الطلاب مشيدا بالتعاون البناء مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لأبنائنا الطلاب.