محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
انطلاق مبادرة مستقبل صحة مصر بمدارس بورسعيد

محمد الغزاوى

أعلن  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد انطلاق مبادرة مستقبل صحة مصر بمدارس المحافظة وذلك في إطار استكمال تنفيذ حملة الهيئة العامة للرعاية الصحية صحة تكمل حلم بمدرسة حسين حافظ الابتدائية وبالتعاون المثمر بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد متمثلة في إدارة المشاركة المجتمعية تحت قيادة الدكتورة ريهام العيوطي.

وأكد مدير المديرية أن متابعة صحة أطفالنا داخل المدارس ليست رفاهية بل تمثل جزءا أصيلا من منظومة بناء الإنسان مشيرا إلى أن حملة صحة تكمل حلم تستهدف دعم الطلاب في مختلف مراحل نموهم وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم بما ينعكس إيجابيا على تحصيلهم الدراسي ويمنح كل طفل الفرصة لاستكمال يومه بصحة وثقة.

انطلاق مبادرة مستقبل صحة مصر بمدارس بورسعيد

وأوضح  طاهر الغرباوي أن الحملة شملت إجراء فحوصات شاملة لتغذية الأطفال وفحوصات الأسنان والرمد لطلاب مدرسة حسين حافظ الابتدائية بهدف الاطمئنان المبكر على صحة الطلاب واكتشاف أي مشكلات صحية وتقديم الدعم اللازم لكل حالة مؤكدا أن صحة الطفل تمثل حجر الأساس في بناء مستقبله وأن حلم كل طفل يبدأ من تمتعه بصحة جيدة .

وعلى هامش تنفيذ المبادرة قامت الطبيبات المشرفات على تنفيذها بعقد محاضرة للتثقيف العلاجي لطلاب المدرسة تناولت أهمية العادات الصحية السليمة ودورها في دعم صحة الطفل وبناء جيل واع قادر على تحقيق طموحاته.

واختتم  طاهر الغرباوي تصريحاته بالتأكيد على استمرار مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد في دعم المبادرات الصحية الوطنية التي تستهدف الطلاب مشيدا بالتعاون البناء مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لأبنائنا الطلاب.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

الارز

36.6 % زيادة في متوسط نصيب الفرد من الأرز في 2024

المهندس خالد شديد رئيس شركة النصر للسيارات

النصر للسيارات تدشن الدفعة الأولى من ميني باص ستار

جلسة الاستثمار فى البترول والتعدين

منجم السكري: نسبة السيدات العاملات 3٪

بالصور

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

الشرقية تختتم استعداداتها لانطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

