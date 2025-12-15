تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة

شهدت القاهرة تعاونًا بين النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة البيئة للتخلص الآمن من مضبوطات المواد المخدرة، في إطار دعم الدولة لمنظومة الإدارة المستدامة للمخلفات الخطرة وحماية البيئة.

وبناءً على توجيهات النائب العام وقرار نيابة السويس الكلية، تم تسليم 25 حرزًا من المواد المخدرة لإعدامها بطرق آمنة ومعتمدة، وبحضور ممثلين من الجهات المختصة لمتابعة جميع مراحل الفحص والتوثيق.

يهدف هذا التعاون إلى ضمان التخلص النهائي من المضبوطات ومنع إعادة تداولها، مع اتباع إجراءات صارمة للسلامة خلال عمليات النقل والتهيئة والإعدام.

وتتم معالجة هذه المواد باستخدام تقنية المعالجة المشتركة داخل أفران الأسمنت عالية الحرارة التي تصل إلى 1530 درجة مئوية، مما يجعلها من أكثر الطرق فاعلية وأمانًا للتخلص من المخلفات الخطرة، ويسهم في حماية البيئة والصحة العامة.

وأشاد مسؤولو الجهات المشاركة بالمهنية والدقة في تنفيذ عمليات الإعدام،بالتعاون مع جيوسايكل إيجيبت. وبالالتزام بالمعايير الدولية لحماية البيئة، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.