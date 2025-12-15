قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟

علق الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الفضاء بجامعة بني سويف على نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX ودخوله مداره المخصص وبدء إرسال إشاراته الأولى.



وقال أسامة شلبية في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" إطلاق القمر الصناعي سفنكس خطوة تضع قدما مصرية في الفضاء ".

وتابع أسامة شلبية :" مصر لديها استراتيجية لنقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء ونشهد خطوة علمية مهمة في هذا المجال ".



واكمل أسامة شلبية :" القمر الصناعي له مهام تتمثل في كونه مختبر علمي فضائي ".



ولفت أسامة شلبية :" القمر الصناعي يعطينا الريادة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء"، مضيفا:" القمر الأخير من فئة النانو الذي يقوم بدور علمي مهم ".



أعلنت وكالة الفضاء المصرية ، نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX ودخوله مداره المخصص، وبدء إرسال إشاراته الأولى، في خطوة علمية مهمة تعكس التقدم الذي حققته الدولة المصرية في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وذكرت وكالة الفضاء المصرية، أن إطلاق SPNEX يأتى ضمن برامج تطوير الأقمار الصناعية من فئة النانو، مؤكّدة قدرة الكفاءات الوطنية على تنفيذ منظومات فضائية متكاملة، بدءًا من التصميم والتصنيع، مرورًا بعمليات التجميع والتكامل والاختبار، وصولًا إلى التشغيل الفعلي في المدار.