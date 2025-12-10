وكالة الفضاء المصرية تبحث تعزيز التعاون الفضائي مع معهد بكين للتكنولوجيا

استقبلت وكالة الفضاء المصرية وفدًا من معهد بكين للتكنولوجيا (BIT)، في إطار دعم وتعزيز التعاون العلمي والتقني بين مصر والصين في مجالات تكنولوجيا الفضاء.

بحث فرص التعاون في محالات تكنولوجية الفضاء والتطبيقات المختلفة

حضر اللقاء الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، حيث بحث الجانبان فرص التعاون في محالات تكنولوجية الفضاء والتطبيقات المختلفة.

كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تبادل الخبرات بين الجانبين، وبحث إمكانية تأسيس مشروع مشترك يُسهم في دعم الابتكار وبناء القدرات في مختلف تطبيقات الفضاء المتقدمة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود وكالة الفضاء المصرية لتعزيز التعاون الدولي، ودعم التطوير التقني والبحثي بما يخدم مشروعات الفضاء المصرية المستقبلية.