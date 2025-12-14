نقلة حضارية بشوارع بورسعيد التاريخية.. المحافظ يتابع أعمال التطوير لإحياء الطابع التراثي|صور

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، أعمال التطوير الجارية بشارعي الحميدي والتجاري بنطاق حي العرب وحي المناخ، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحداث نقلة حضارية بالمناطق التجارية التاريخية، وإعادة إحياء الطابع التراثي المميز للمنطقة.

ورافق المحافظ خلال جولته كل من المهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، والمهندسة رشا شريف، مدير مركز معلومات شبكات المرافق، والمهندس وليد الدعدع، رئيس حي العرب، والدكتور محمد الغندور، مستشار المحافظة، إلى جانب الجهات التنفيذية المنفذة لأعمال التطوير.

وخلال تفقده، تابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، والتي تشمل تطوير واجهات المحال التجارية بما يتماشى مع الطابع المعماري والتراثي للمكان، إلى جانب إنشاء ممرات للمشاة باستخدام بلاطات الإنترلوك، وتنفيذ الطريق باستخدام أحجار البازلت، بالإضافة إلى تركيب إضاءات ديكورية كلاسيكية تعكس الهوية التاريخية للشوارع، لإضفاء طابع حضاري متكامل.

وأكد اللواء محب حبشي أن أعمال التطوير تستهدف خلق بيئة حضارية آمنة وجاذبة تخدم المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، وتعزز من الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر مع أصحاب المحال التجارية، لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى كفاءة ودون تعطيل لحركة النشاط.

ووجّه محافظ بورسعيد بمراجعة جميع المرافق بالمنطقة، من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات، للتأكد من جاهزيتها قبل وأثناء تنفيذ الأعمال الأرضية، مع ضرورة تواجد مندوب عن كل جهة خدمية بشكل دائم داخل موقع العمل، لضمان سرعة التنسيق وتفادي أي تعارضات أو تلفيات، والالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة.