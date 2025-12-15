تعرف علي مسيرة وتاريخ وأرقام حسام حسن قبل بطولة أمم أفريقيا

يختتم المنتخب الوطني استعداداته لبطولة امم أفريقيا بمواجهة نيجيريا وديا قبل السفر الي المغرب للمشاركة في "كان" التي ستنطلق يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتي 18 يناير المقبل.

ويضع حسام حسن المدير الفني اللمسات الأخيرة علي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به البطولة وكذلك الخطط الفنية .

ويملك حسام حسن عميد لاعبي العالم تاريخ كبير للغاية كلاعب وكمدرب سواء مع الفرق التي لعب لها أو المنتخب الوطني

حلوان البداية

وولد حسام حسن حسنين في 10 أغسطس 1966 بمدينة حلوان قبل أن ينضم برفقة شقيقة وتؤامه إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتدرج بين صفوفه حتى تم تصعيده للفريق الأول قبل أن يتم عامه الثامن عشر واستمر فيه حتي عام 1991.

وخطف حسام حسن الأنظار بقوة حتي انضم للمنتخب الوطني الذي قاده للتأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد هدفه في ختام التصفيات أمام الجزائر أمام 120 الف متفرج باستاد القاهرة ثم تألقه اللافت للنظر أمام هولندا وكان سببا في ضربة الجزاء التي سجل منها مجدي عبدالغني هدف الفراعنة الوحيد في البطولة .

تجارب إحترافية

خاض حسام حسن تجارب احترافية في باوك اليوناني ونيوشاتل السويسري قبل أن يعود من جديد للأهلي ثم الزمالك وتجربة إحترافية بسيطة في الإمارات ثم المصري البورسعيدي والترسانه والإتحاد السكندري.

ولعب حسام حسن في كل المنتخبات المصرية بجميع مراحلها السنية من الناشئين والشباب والأول الذي تم ضمه لأول مرة عام 1985 وكان ظهوره الأول في مباراة ودية أمام النرويج.

رحلته مع المنتخبات

شارك حسام حسن في 177 مباراة دولية وسجل 69 هدفا، وبخلاف هدفه الشهير في مرمى الجزائر بتصفيات مونديال 1990، كان العميد ضمن قائمة المنتخب المصري التي توجت بأمم أفريقيا عام 1986، لكنه لم يشارك خلال رحلة الفريق نحو الفوز باللقب سوى في دقائق معدودة أمام المنتخب السنغالي في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية.

وتقمص حسام حسن دور البطولة خلال حملة منتخب مصر نحو الفوز بأمم أفريقيا عام 1998 ببوركينا فاسو، بعدما أحرز 7 أهداف في مشوار الفريق بتلك النسخة، ليحصل على لقب الهداف خلالها بالاشتراك مع الجنوب أفريقي بينيديكت مكارثي.

وعاد حسام حسن ليحمل كأس الأمم الأفريقية من جديد عام 2006، لتكون خير ختام لمشواره الحافل مع منتخب مصر، ورغم جلوسه على مقاعد البدلاء في أغلب المباريات، فإنه سجل هدفا بتلك النسخة في مرمى الكونغو الديمقراطية بدور الثمانية

وخلال تواجده داخل المستطيل الأخضر، توج حسام حسن بكأس العرب عام 1992 في سوريا مع المنتخب المصري، الذي نال معه ذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1987 بكينيا، كما حصل على لقب الدوري المصري الممتاز 11 مرة مع الأهلي وثلاث مرات مع الزمالك.

بطولاته مع الاندية

كما فاز بكأس مصر 5 مرات بينهم مرة مع الزمالك و4 مع الأهلي ولقبي السوبر المصري وكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات مع الأهلي، ومرتين دوري أبطال أفريقيا بواقع مرة مع الفريق الأحمر ومثلها مع نظيره الأبيض.

وتوج أيضا بلقبي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري وأبطال الكأس مع الأهلي، ولقبي سوبر عربي ولقب البطولة الأفروآسيوية مع الفريق ذاته، وتوج بدوري أبطال العرب وكأس السوبر المصري السعودي مع الزمالك، والدوري الإماراتي مع العين.

القاب شخصية

وعلي صعيد الألقاب الشخصية، توج حسام بلقب عميد لاعبي العالم عام 2001 كأكثر لاعبي الكرة مشاركة في المباريات الدولية في ذلك الوقت، بجانب هداف الدوري المصري وهداف دوري أبطال أفريقيا وأفضل لاعب في مصر وضمن أفضل لاعبي القارة الإفريقية أخر 50 عاما من قبل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

المدرب حسام حسن

وعقب اعتزاله اللعب اتجه حسام حسن لمجال التدريب، حيث تولي الإدارة الفنية لعدد من الأندية من بينها الزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة والإسماعيلي ومنتخب الأردن.

وفي السادس من فبراير 2024، تقرر تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي أقيل من منصبه عقب خروج الفريق من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا عام 2024 بكوت ديفوار، إثر خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

وسرعان ما أعاد حسام حسن البريق للمنتخب المصري، الذي لم يجد أدنى صعوبة في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، عقب تصدره ترتيب المجموعة الثالثة، التي ضمت منتخبات بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

وتربع منتخب مصر على القمة برصيد 14 نقطة عقب تحقيقه 4 انتصارات وتعادلين، دون أن يتلقى أي خسارة، متفوقا بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب بوتسوانا.

وسار حسام حسن على نفس النهج مع منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث جاء في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، التي ضمت بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، برصيد 26 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، عقب تحقيقه 8 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي خسارة.

وبلغة الأرقام، خاض حسام حسن 16 مباراة رسمية مع منتخب مصر، حقق خلالها 12 فوزا مقابل 4 تعادلات، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن، وهو ما يعزز من طموحاته باستمرار تلك النتائج الجيدة مع الفريق في أمم أفريقيا القادمة.