أخبار العالم

جريمة قتل روب راينر تهز هوليوود: مأساة عائلية تتشابك مع تصريحات ترامب المثيرة للجدل

جريمة قتل روب راينر تهز هوليوود: مأساة عائلية تتشابك مع تصريحات ترامب المثيرة للجدل
# قضية قتل في قصر لوس أنجلوس: المخرج روب راينر وزوجته ميشيل يُقتلان طعناً، والابن رهن الاحتجاز كـمشتبه به رئيسي.

#  ترامب يلقي باللوم على "مرض سياسي": الرئيس السابق يربط المأساة بـ "متلازمة اضطراب ترامب" في تصريح مستهجن.

# انهيار عائلي في نهاية درامية: تفاصيل عن الابن نيك راينر وصراعه الطويل مع الإدمان قبل وقوع الجريمة.

عُثر على راينر (78 عاماً) وزوجته ميشيل (68 عاماً) وهما مطعونين حتى الموت يوم الأحد الماضي، بعد حادثة عنف تقول المصادر إنها اندلعت نتيجة شجار عائلي محموم.

 وقد أعلنت الشرطة مباشرة أن ابنهما نيك راينر (32 عاماً) هو المشتبه به الرئيسي وتم وضعه رهن الاحتجاز بتهمة القتل.

تفاصيل مروعة: شجار ينتهي بالقتل

وقعت المأساة في قصر العائلة الفخم الذي تبلغ قيمته 13.5 مليون دولار في حي برينتوود الراقي بلوس أنجلوس.

 وتشير تقارير صحيفة ديلي ميل ومصادر الشرطة إلى أن الجريمة جاءت بعد شجار عنيف تحول إلى صراع دموي أدى إلى مقتل الزوجين بطعنات. 

وكانت ابنتهما، رومي راينر، التي تعيش في الجهة المقابلة للشارع، هي من اكتشفت الجريمة عندما زارت العقار.

تشكل هذه الجريمة نهاية مأساوية لحياة أحد أعمدة هوليوود الذي أنتج وأخرج بعضاً من أكثر الأعمال شهرة في الثمانينات والتسعينات، مثل When Harry Met Sally (1989)، و The Princess Bride (1987)، والفيلم الدرامي القانوني A Few Good Men (1992).

الابن والصراع مع "شياطين الإدمان"

تنظر الشرطة الآن إلى نيك راينر كالمشتبه به، وهو شاب كان صراعه الشخصي مع الإدمان والمخدرات معروفاً للعائلة. وكان روب راينر قد تحدث علناً عن معاناة ابنه الطويلة، التي بدأت في مرحلة المراهقة وتضمنت فترات من عدم الاستقرار. 

وقد ألهمت تلك التجربة الأب ليخرج فيلماً عن صراعات ابنه في عام 2015 بعنوان Being Charlie، كخطوة منه لرفع الوعي حول مشكلات تعاطي المخدرات.

هذا التاريخ يضيف بعداً إنسانياً ومعقداً للجريمة، حيث يطرح تساؤلات حول دور الصحة العقلية والإدمان في التسبب في هذا الانهيار العائلي الذي انتهى بمقتل الأبوين على يد ابنهما.

تصريح ترامب يثير الغضب والجدل

في خضم المأساة العائلية، أدلى دونالد ترامب بتصريح صادم وغير مسبوق عبر منصته "تروث سوشيال"، محولاً الجريمة إلى ساحة للجدل السياسي. 

فبدلاً من تقديم التعازي، بدا ترامب وكأنه يلقي باللوم على المخرج الراحل نفسه.

وصف ترامب راينر بأنه "موهوب ذات يوم"، لكنه توفي "بسبب الغضب الذي تسبب فيه للآخرين من خلال مرضه المزمن... المعروف بـ TDS - أو متلازمة اضطراب ترامب". 

وتابع ترامب أن راينر "اشتهر بتسببه في جنون الناس بسبب هوسه الجامح بالرئيس دونالد جيه ترامب".

متلازمة اضطراب ترامب (TDS) هي عبارة ساخرة يروج لها ترامب وحلفاؤه لوصف المعارضة السياسية الشديدة له، وهي ليست مصطلحاً طبياً حقيقياً. هذا التصريح أثار موجة غضب واسعة بين الديمقراطيين والناشطين في هوليوود، الذين اعتبروا استغلال مأساة القتل لإطلاق هجوم سياسي على المتوفى أمراً غير إنساني وغير لائق بمكانة الرئاسة.

وقد سلطت تصريحات ترامب الضوء على الانقسام السياسي الحاد في الولايات المتحدة، حتى في مواجهة الفجائع الإنسانية، حيث يصر الرئيس السابق على تأطير كل حدث ضمن سرديته السياسية الخاصة. تستمر تحقيقات الشرطة، بينما تنتظر العائلة والمجتمع تفاصيل إضافية حول الدوافع الحقيقية التي دفعت الابن لارتكاب هذه الجريمة المروعة.


 

