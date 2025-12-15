أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة، موضحًا أن الدولة المصرية تقدم دفعة كبيرة للقطاع الخاص.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المهندس صلاح دياب يعمل في قطاع البترول، وهو قطاع خاص، كما أن المهندس نجيب ساويرس تعمل شركاته في مجال الذهب، مؤكدًا أن الدولة لم تغلق بابها في وجه أحد.

وأضاف أن الدولة تفتح الباب أمام القطاع الخاص، سواء في الصناعة أو الزراعة أو مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم جميع رجال الأعمال في مصر، بعدما أنجزت البنية التحتية، ما يتيح للقطاع الخاص الانطلاق والعمل.