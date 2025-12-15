قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم الست.. 9 ملايين جنيه إيرادات وهذه أبرز الانتقادات
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سد النهضة.. أحمد موسى: القانون الدولي يكفل لنا الدفاع عن الأمن القومي

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أي محاولة للاقتراب من حدود مصر سوف يتم تدميره، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مطلقًا مع أمنها القومي.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر لن تتهاون مع «سد الخراب الإثيوبي»، مردفًا: «في عام 2011 قالوا تعالوا نبني البلد، ونزلوا الشارع يوم 25، لكن كان هناك مخطط للفوضى، ولم يكن الهدف بناء مصر، والحمد لله نحن الآن نبني ونستمر في البناء، وهناك دول حدث معها ما حدث لنا، لكنها تحتاج من 40 إلى 50 سنة لتتمكن من التعافي».

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أن مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن حقها التاريخي في مياه النيل، قائلًا: «نحن من أوقفنا المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد الخراب، وهم يماطلون في المفاوضات، ولن تكون هناك حنفية على النيل، فمياهنا جايه جاية، ولن نترك نقطة مياه واحدة، وكل من يريد تفسير تصريحات وزير الخارجية فليفسرها كما يشاء، فهذا أمن قومي ومسألة وجودية لمصر».

وأشار أحمد موسى إلى أن مصر لن تسمح لأي طرف بالضغط عليها، مطالبًا بتفسير تصريحات وزير الخارجية في هذا الإطار، مؤكدًا أن هذه رسائل واضحة للجميع، وللمرة المليون، وهو ما أكده رئيس الجمهورية وكافة المسؤولين، بأن أي تهديد للأمن القومي سيُقابل بالدفاع عن حقوق الدولة.

وتابع موسى أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يكفلان حق الدفاع عن الأمن القومي، مؤكدًا أن من حق مصر، وفقًا للقانون الدولي، الدفاع عن مياه نهر النيل، لافتًا إلى أن هناك دولًا تقطع كيلومترات طويلة للدفاع عن أمنها القومي.  

الإعلامي أحمد موسى حدود مصر أحمد موسى صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

ترشيحاتنا

النائبة هايدي المغازي

برلمانية: مصر نموذج متقدم في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية

مطرقة محكمة

كيف يواجه القانون نشر المحتوى الخادش للحياء؟ تفاصيل

النائب فيصل أبو عريضة

أبو عريضة: إنشاء مركز التجارة الأفريقى بالعاصمة الجديدة يعزز من الاستثمارات الأجنبية

بالصور

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

فورد ورينو
فورد ورينو
فورد ورينو

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد