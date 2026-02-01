شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل

أكد فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف رفضت أي محاولات لحرمان المرأة من ميراثها الشرعي أو المساواة مع الرجل في توزيع الميراث بما يخالف ما جاء به الشرع.

التمسك بالشرع في توزيع الميراث

وأوضح شيخ الأزهر أن الشريعة الإسلامية قد حددت لكل من الرجل والمرأة حقوقهما في الميراث، بما يتناسب مع دور كل منهما في الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن هذا التوزيع لا يعني تفضيل أحد على الآخر بل هو تحقيق للعدالة وفقًا لمقتضيات الشريعة.

رفض الفكر المغلوط والتأويلات الخاطئة

وشدد الإمام الأكبر على أن الأزهر يرفض أي تأويلات مغلوطة تسعى لتشويه نصوص الشريعة أو تطبيقات غير شرعية على مسألة الميراث، مؤكّدًا أن الإسلام كرّم المرأة وأعطاها حقها كاملاً في الميراث، بما يضمن لها استقلالها المالي ويحفظ كرامتها.