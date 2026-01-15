وزيرة التنمية المحلية تهنئ شيخ الأزهر الشريف بـ الإسراء والمعراج

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، برقية تهنئة إلي فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج .

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بحلول الإسراء والمعراج .

وأضافت الدكتورة منال عوض : داعين المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة علي سيادتكم و مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام