الأرقام لا تكذب .. الأهلي في سباق الصدارة والمقاولون في دائرة الخطر .. ماذا قدم الفريقان قبل مواجهة الخميس فى الدوري ؟

تترقب جماهير كرة القدم المصرية غدا مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز لكن لغة الأرقام تفرض نفسها قبل صافرة البداية حيث تعكس الإحصائيات مسارين متباينين في جدول الترتيب وطموحات مختلفة بين فريق ينافس على القمة وآخر يصارع للهروب من منطقة الخطر.

أرقام الأهلي

الأهلي يدخل المواجهة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة بعدما خاض 18 مباراة نجح خلالها في تحقيق الفوز في 11 مواجهة مقابل 4 تعادلات و3 هزائم ليحافظ على معدل حصد نقاط قوي أبقاه في دائرة المنافسة المباشرة على الصدارة

هجوم الفريق الأحمر سجل 29 هدفا حتى الآن بمعدل تهديفي يقترب من هدفين في المباراة الواحدة وهو رقم يعكس قدرته على صناعة الفرص والوصول إلى الشباك في معظم مبارياته بينما استقبلت شباكه 16 هدفا ليحافظ على توازن دفاعي مقبول مقارنة بعدد المباريات التي خاضها.

الفارق النقطي الضئيل مع فرق المقدمة يمنح الأهلي أفضلية نسبية في سباق المراكز الأولى لكنه في الوقت نفسه يضعه تحت ضغط دائم حيث إن أي تعثر جديد قد يبعده عن دائرة المنافسة خاصة مع تقارب الرصيد بين أصحاب المراكز المتقدمة

أرقام المقاولون

في المقابل يعيش المقاولون العرب وضعا مختلفا تماما إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة ما يعكس صعوبة موسمه حتى الآن ويضعه ضمن حسابات الهبوط مبكرا

الفريق حقق 3 انتصارات فقط مقابل 9 تعادلات و7 هزائم وهي أرقام تكشف معاناة واضحة في حسم المباريات رغم قدرته على الخروج بنقطة التعادل في عدد كبير من المواجهات

هجوم المقاولون سجل 12 هدفا فقط بمعدل يقل عن هدف في المباراة الواحدة وهو أحد أضعف المعدلات التهديفية في المسابقة بينما استقبلت شباكه 18 هدفا ما يشير إلى أن مشكلته الأساسية لا تتعلق بالدفاع بقدر ما ترتبط بضعف الفاعلية الهجومية

المقارنة الرقمية بين الفريقين توضح الفارق الكبير في الحصيلة الهجومية وعدد الانتصارات حيث يتفوق الأهلي بفارق 8 انتصارات كاملة كما يتقدم بفارق 17 هدفا على مستوى التسجيل وهو ما يعكس الفجوة الفنية في جدول الترتيب

ورغم ذلك تبقى لغة الأرقام مجرد مؤشر لا يحسم المواجهة مسبقا لكنها تضع الإطار العام لمباراة يدخلها الأهلي بهدف تعزيز رصيده ومواصلة الضغط على القمة بينما يخوضها المقاولون العرب بشعار مضاعفة الرصيد وتحسين موقعه في جدول الترتيب

وتعكس الأرقام حتى الآن موسما مستقرا نسبيا للأهلي في سباق القمة وموسما شاقا للمقاولون في معركة البقاء لتتحول مواجهة الليلة إلى اختبار جديد للمعادلة الرقمية التي تحكم مشوار الفريقين في الدوري الممتاز