غيابات الأهلي أمام المقاولون العرب في موقعة الدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة قوية أمام منافسه المقاولون العرب يوم 5 مارس الجاري،على ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام المقاولون

ويغيب عن الأهلي كلا من ياسين مرعي بسبب الإصابة فيما يستمر عمرو الجزار لمواصلة التأهيل بعد عودته من الإصابة

فيما يبتعد محمد سيحا ومحمد شكري عن حسابات توروب المدير الفني للفريق لاعتبارات فنية

ويدخل الأهلي اللقاء باحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات، بعدما سقط في فخ التعادل أمام فريق زد في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز، في نتيجة أثرت على وضعه في جدول الترتيب.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الزمالك المتصدر، ما يزيد من أهمية مواجهة المقاولون العرب في ظل اشتعال المنافسة على المراكز الأولى خلال الجولات المقبلة.