تطور صادم بين الأهلي وبيراميدز بعد حكم المحكمة الرياضية الدولية

كشف الناقد الرياضي محمد ابو علي عن دراسة الأهلي برفع دعاوي قضائية على نادي بيراميدز للمطالبة بتعويض جراء التشكيك في الحكم الذي أصدرته المحكمة الرياضية الدولية “كاس” بأحقية الفريق الفوز بدرع الدوري في الموسم الماضي.



وكتب الناقد الرياضي محمد ابو علي عبر حسابه علي فيسبوك “الشئون القانونيه بالنادي بتدرس العرض على مجلس الإدارة لرفع دعاوي قضائية على نادي بيراميدز والمطالبة لتعويض قدره 10 مليون دولار جراء التشكيك في الحكم الذي اصدرته المحكمة الرياضية الدولية كأس باحقية الأهلي في درع الدوري في الموسم الماضي”

ويسعى النادي الأهلي لاسترداد حقوقه كاملة من كل من تناول النادي وشكك في عدم أحقيته في الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية “كأس” قد أصدرت حكمًا رسميًا يقضي بأحقية النادي الأهلي في الفوز بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز عن الموسم 2024*2025، ورفض طلب نادي بيراميدز.