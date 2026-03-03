الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون بالدوري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، حين يحل ضيفًا على نظيره المقاولون العرب يوم 5 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة، على ملعب ستاد المقاولون العرب.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يسبق اللقاء ويضم نخبة من نجوم التحليل الفني.

الأهلي يبحث عن استعادة التوازن

ويدخل الأهلي اللقاء باحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات، بعدما سقط في فخ التعادل أمام فريق زد في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز، في نتيجة أثرت على وضعه في جدول الترتيب.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الزمالك المتصدر، ما يزيد من أهمية مواجهة المقاولون العرب في ظل اشتعال المنافسة على المراكز الأولى خلال الجولات المقبلة.