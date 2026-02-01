سعر أعلي دولار اليوم 1-2-2026

استمر ثبات سعر أعلي دولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 1-2-2026 على مستوي البنوك.

آخر تحديث لأكبر سعر دولار

وجاء آخر تحديث سجله أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.03 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

بدء العمل في البنوك

و من المقرر بدء البنوك المصرية عملها خلال الساعات القليلة المقبلة من صباح اليوم بعد انقطاع استمر 4 أيام متصلة .

إجازة البنوك

وانتهي اعتباراً من اليوم قرار البنك المركزي المصري الصادر منح إجازة في الجهاز المصرفي بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير 2011 و عيد الشرطة بالإضافة إلى مواعيد الراحة الأسبوعية.

بنوك تبيع الدولار بسعر أعلى

واستمر بيع أعلي سعر دولار في أحد البنوك الخاصة من بينها مصرف أبوظبي الإسلامي.

ثبات الدولار

وشهد سعر الدولار في مواجهة الجنيه ثباتًأ من دون أي تغيير متأثرًا بتعطل العمل في الجهاز المصرفي مساء الأربعاء الماضي وحتي ساعات متأخرة من مساء اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع في بنوك " مصر، العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، التعمير والإسكان".

سعر الدولار في البنوك الأخري

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول،ميد بنك".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.87 جنيه للشراء و 46.97 جنيه للبيع في بنوك" فيصل الإسلامي، الإسكندرية".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB،HSBC، قناة السويس، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.97 جنيه للشراء و 47.11 جنيه للبيع في بنوك " البركة، كريدي أجريكول".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.03 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع في بنوك " سايب ، المصري الخليجي ، القاهرة، المصرف المتحد.

سحب سيولة

ينتهي البنك المركزي المصري الثلاثاء المقبل من عمليات رد السيولة المسحوبة من البنوك بقيمة تبلغ 102.6 مليار جنيه بسعر فائدة ثابتة نسبتها 20.5%.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إنه من المستهدف رد قيمة السيولة المسحوبة في صورة ودائع بالعملة المحلية وبسعر فائدة ثابتة ضمن اجراءات توفير التمويل داخل الجهاز المصرفي.

وكان البنك المركزي المصري قد اعلن الثلاثاء الماضي عن سحبه سيولة من البنوك بقيمة 102.6 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 20.5% تتضمن ودائع لمدة أسبوع.

وبلغت جملة العروض المقدمة نحو 87.35 مليار جنيه شملت 9 بنوك.

وسجل نسبة التخصيص للسيولة بنحو 100% .