أحمد عادل: إمام عاشور الخاسر الوحيد في أزمته مع الأهلي.. وحمزة عبدالكريم «هالاند الصغير»

أكد أحمد عادل نجم الأهلي الأسبق، أن تعادل الأهلي أمام يانج أفريكانز يُعد نتيجة إيجابية في ظل الظروف الصعبة التي أُحيطت بالمباراة، على رأسها توقيت اللقاء واللعب في أجواء شديدة الحرارة، مشيرًا إلى أن النقطة التي حصدها الفريق تمثل خطوة مهمة في مشوار التأهل إلى دور الـ8 من بطولة يوليها النادي وجماهيره اهتمامًا خاصًا.

أوضح عادل، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الحديث عن أزمة إمام عاشور أخذ مساحة أكبر من حجمه الحقيقي، مطالبًا بضرورة تغيير النظرة إلى اللاعب، خاصة بعد انتقاله إلى الأهلي، مؤكدًا أن إمام لم يعد لاعبًا كما كان في الزمالك، بل أصبح عنصرًا أساسيًا داخل فريق ينافس على جميع البطولات.

أضاف أن إمام عاشور، رغم كونه أحد أهم لاعبي الأهلي حاليًا، لا يبدو مدركًا لحجم قيمته ولا للمسؤولية الملقاة على عاتقه، مستغربًا عدم استيعابه لسياسة النادي رغم مرور ثلاث سنوات على انضمامه، مؤكدًا أن جماهير الأهلي دائمًا ما تقف خلف الإدارة في القرارات الانضباطية، بغض النظر عن اسم اللاعب أو قيمته الفنية.

أشار أحمد عادل إلى أن الأهلي قد يخسر بطولة، لكنه لا يتنازل عن مبادئه، معتبرًا أن العقوبة التي ستبعد إمام عاشور عن الملاعب لخمس مباريات تمثل خسارة شخصية للاعب نفسه، خاصة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الذين ينتظرون الفرصة لإثبات أنفسهم والحصول على مكانه في التشكيل.

وعن حمزة عبد الكريم، أكد أحمد عادل أن اللاعب سينجح في التجربة التي سيخوضها مع برشلونة في ظل تركيزه نحو الحلم الذي أصبح حقيقة، فضلًا عن دعم الجماهير المصرية له، موجهًا رسالة له: «الكل يثق في إمكانياتك، وأرى فيك نسخة مصغرة من هالاند، أتمنى لك النجاح وتحقيق كل الإنجازات مع الفريق الكتالوني».