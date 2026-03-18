محافظ الغربية: الدولة لا تدخر جهدًا لحماية صحة الأطفال

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مجلس أمناء مركز «سلامة قلبك» لعلاج أمراض وجراحة القلب للأطفال، وذلك في إطار دعم المحافظة للمبادرات الصحية والمشروعات الطبية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة الأطفال.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب ورئيس جمعية «قلوب أصحاء» بالمحلة الكبرى، تفاصيل مشروع مستشفى «سلامة قلبك» الخيري، والذي يُعد أول مستشفى متخصص في جراحات القلب للأطفال بالمجان في محافظة الغربية، وأحد أكبر الصروح الطبية المرتقبة في منطقة الدلتا، موضحًا أن المشروع يستهدف علاج آلاف الأطفال المصابين بأمراض القلب، والمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار، من خلال تقديم خدمات القسطرة القلبية، وجراحات القلب الدقيقة، إلى جانب العلاج والمتابعة الشاملة دون أي مقابل لغير القادرين.

وأشار إلى أن المشروع حصل على الأرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتم استخراج رخصة البناء، وجارٍ العمل على استكمال التجهيزات والإنشاءات، مؤكدًا أن المستشفى سيمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، خاصة في ظل الاحتياج المتزايد لتلك الخدمات داخل مدينة المحلة الكبرى والمراكز المجاورة.

ومن جانبه، أعرب محافظ الغربية عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من القائمين على المشروع، مؤكدًا أن «سلامة قلبك» يمثل نموذجًا وطنيًا مشرفًا للعمل الأهلي الجاد، ويجسد روح التكافل المجتمعي في أبهى صورها، لافتًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح هذا المشروع الإنساني، وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذه، بما يضمن خروجه للنور في أقرب وقت ممكن.

