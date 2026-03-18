المصريين الأحرار يدين استهداف منشآت الطاقة بالخليج ويحذر من تداعياته على استقرار الإقليم

أعرب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، عن بالغ القلق إزاء ما تشهده منطقة الخليج العربي من اعتداءات تستهدف أمن واستقرار الدول الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مؤكدًا أن هذه التطورات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد ركائز الأمن الإقليمي ويطال المنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية.

وأكد رئيس الحزب، في بيان رسمي، إدانة المصريين الأحرار الكاملة لكافة أشكال الاعتداء على منشآت الطاقة والمرافق الحيوية، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن تداعياتها المباشرة على استقرار أسواق الطاقة العالمية وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الاقتصاد الدولي وأمن الشعوب.

وشدد «خليل» على تضامن الحزب الكامل مع الدول الشقيقة في مواجهة هذه التهديدات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها، انطلاقًا من وحدة المصير العربي وتشابك المصالح الاستراتيجية بين دول المنطقة، لافتًا إلى أن استمرار استهداف منشآت النفط والغاز، بما في ذلك الحقول الاستراتيجية، ينذر بتداعيات ممتدة على إمدادات الطاقة عالميا.

وفي السياق ذاته، ثمّن الحزب الموقف المصري الثابت والداعم لأمن واستقرار دول الخليج، باعتباره امتدادًا لدور مصر التاريخي في حماية الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن استقرار المنطقة يمثل أولوية استراتيجية لا تحتمل التهاون، في ظل ما تشهده من تحديات متسارعة.

واختتم حزب المصريين الأحرار بيانه بالتأكيد على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد، والعمل على تهدئة الأوضاع بما يحفظ سيادة الدول ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر، ويمهد لمرحلة أكثر استقرارًا في محيط إقليمي بالغ الحساسية.