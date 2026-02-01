قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يُهدّد إيران بالسفن الكبيرة.. وتفاهم حول نفط فنزويلا وتحذير للصين
مُعلّق رياضي يُحذّر: مواجهة المصري ستكون الأصعب للزمالك.. ونصيحة خاصة لمعتمد جمال
«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية
أحمد عادل: إمام عاشور الخاسر الوحيد في أزمته مع الأهلي.. وحمزة عبدالكريم «هالاند الصغير»
المهرجانات نجحت ونفسي أمثل.. حمو بيكا: يكشف أسرار الشهرة ومسيرته من الجزارة إلى الفن
مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
معايير محددة من الرقابة المالية.. كيف يتم تقييم أسعار العقارات في مصر؟
نشأت الديهي: استنفار أمريكي واسع و3 سيناريوهات لضربة عسكرية مُحتملة ضد إيران
المفاوضات النووية مُستمرة.. ترامب يتفاءل: اتفاق مُحتمل بدل المواجهة العسكرية مع إيران
«يرقصون على الهوا بسبب إمام عاشور».. «أضا»: بعض الإعلاميين يمارسون «الشماتة» في أزمات الأهلي
إمام عاشور تحت ضغط عصبي وصحي.. و«أضا» يؤكد ضرورة الاعتراف بالخطأ | القصة كاملة
رياضة

«يرقصون على الهوا بسبب إمام عاشور».. «أضا»: بعض الإعلاميين يمارسون «الشماتة» في أزمات الأهلي

علا محمد

انتقد الإعلامي محمد طارق أضا بشدة العديد من وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن البعض بات "يُمارس الشماتة" ويستغل الأزمات الرياضية لأغراض شخصية وإعلامية.

وقال أضا، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: "هناك ناس ظهرت بعد أزمة إمام عاشور وكأنهم ضباع بشرية"، في إشارة إلى الذين يترصدون هذه الأزمات ويحاولون إشعال الفتن بدلاً من تقديم الحقيقة.

وأضاف أضا أن الناس "فرحانة في الأذى"، مستنكرًا ردود الأفعال التي تتسم بالشماتة والتي تحدث بعد كل أزمة رياضية، مؤكدًا أنه لا مكان للشماتة في الإعلام الرياضي الذي يجب أن يكون مهتمًا بتقديم المعلومة بموضوعية بعيدًا عن المزايدات.

وانتقد أضا بعض البرامج التليفزيونية التي تركز بشكل غير منطقي على تفاصيل الأزمة، قائلًا: "فيه برامج فاتحة بقالها 3 أيام بتتكلم عن أزمة إمام عاشور، هذه البرامج ليست معنية بتقديم المعلومات الدقيقة، بل هي في الأساس تسعى وراء أسهل ترند ممكن تطلعه".

وأكد أضا أن النقد المستمر للأهلي وإمام عاشور دون معلومات حقيقية هو مجرد "كلام قاعدة مصاطب"، ولا يصح أن يتم نشره على الهواء في البرامج الإعلامية.

كما أشار أضا إلى تصريحات وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، الذي أكد أن "الموضوع بسيط"، منتقدًا في الوقت ذاته حالة التهويل التي تشهدها بعض القنوات الفضائية التي تركز على الأزمة بشكل غير مبرر، قائلًا: "فيه ناس بترقص في البرامج على الهوا في أزمة إمام عاشور، وللأسف في قناة كبيرة جدًا".

وفي الختام، شدد أضا على ضرورة أن تكون القنوات الإعلامية أكثر حرصًا في نقل المعلومات بدقة ومهنية، وأن يكون الهدف من البرامج التليفزيونية تقديم الحقائق بعيدًا عن التأجيج والتسويق لقصص لا أساس لها من الصحة.

الإعلامي محمد طارق أضا محمد طارق أضا أضا الماتش صدى البلد أزمة إمام عاشور إمام عاشور

