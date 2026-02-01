علاء ميهوب يهاجم إمام عاشور: اعتذارك غير مقبول ولا قيمة له

علّق علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، على اعتذار إمام عاشور لاعب الفريق، مؤكدًا أن هذا الاعتذار لا قيمة له، مشددًا على ضرورة أن يُدرك اللاعب جيدًا كيفية التعامل داخل القلعة الحمراء التي تصنع النجوم.

وقال ميهوب، في تصريحات تليفزيونية "النجومية التي تمتلكها الآن من صنع جمهور الأهلي، ولم يسمح أحد بأي خطأ لك مرة أخرى داخل النادي، هذا الأمر متبع على مر التاريخ، حيث لم يستمر أي لاعب داخل الفريق بسبب تصرفاته إذا لم يلتزم بالقواعد.

وأضاف:"نحن جميعًا لاعبين سابقين في النادي الأهلي لم نقبل مثل هذه التصرفات من أي لاعب مهما كانت قدرته أو موهبته، كنت لاعبًا ضمن نجوم كبار بالفريق، وهذا أمر يدعو للفخر والاعتزاز بالتواجد معهم فقط.

وأختتم" الأهلي لا يقف على أحد وهذا الأمر يجب على إمام عاشور، معرفته جيدًا لو كانت له الرغبة في البقاء داخل جدران النادي الأهلي.