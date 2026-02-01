قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه
قاضية أمريكية ترفض إصدار حكم بإنهاء عملية «مترو سيرج» مؤقتاً
غيابات بالجملة فى صفوف الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية
دون عداوة مع ترامب .. المكسيك تؤكد مواصلتها إرسال المساعدات إلى كوبا
علاء ميهوب يهاجم إمام عاشور: اعتذارك غير مقبول ولا قيمة له
خدم المنافسين .. «الغندور» يكشف كواليس تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز
الصومال ينفذ عملية عسكرية تستهدف قيادات من مليشيات الشباب
بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التعادل مع يانج أفريكانز | صور
توتر واشنطن وطهران يرفع منسوب القلق الإقليمي .. مضيق هرمز على خط النار
سعر أعلي دولار اليوم 1-2-2026
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات
أسرار العائلة.. خالد الصاوي يكشف عن طقوس أول يوم رمضان مع زوجته | فيديو
علاء ميهوب يهاجم إمام عاشور: اعتذارك غير مقبول ولا قيمة له

محمد بدران   -  
علا محمد

علّق علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، على اعتذار إمام عاشور لاعب الفريق، مؤكدًا أن هذا الاعتذار لا قيمة له، مشددًا على ضرورة أن يُدرك اللاعب جيدًا كيفية التعامل داخل القلعة الحمراء التي تصنع النجوم.

وقال ميهوب، في تصريحات تليفزيونية "النجومية التي تمتلكها الآن من صنع جمهور الأهلي، ولم يسمح أحد بأي خطأ لك مرة أخرى داخل النادي، هذا الأمر متبع على مر التاريخ، حيث لم يستمر أي لاعب داخل الفريق بسبب تصرفاته إذا لم يلتزم بالقواعد.

وأضاف:"نحن جميعًا لاعبين سابقين في النادي الأهلي لم نقبل مثل هذه التصرفات من أي لاعب مهما كانت قدرته أو موهبته، كنت لاعبًا ضمن نجوم كبار بالفريق، وهذا أمر يدعو للفخر والاعتزاز بالتواجد معهم فقط.

وأختتم" الأهلي لا يقف على أحد وهذا الأمر يجب على إمام عاشور، معرفته جيدًا لو كانت له الرغبة في البقاء داخل جدران النادي الأهلي.

علاء ميهوب الأهلي اعتذار إمام عاشور لاعب الفريق إمام عاشور القلعة الحمراء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم

الطقس

حالة الطقس| تحذير من ظاهرة جوية يومي الأثنين والثلاثاء

محافظ مطروح خلال اعتماد النتيجة

اعرف نتيجتك .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح

بدون وفيات | انهيار محلات داخل محطة وقود بالتجمع الخامس.. صور

إصابات شديدة | انهيار محلات داخل محطة وقود في التجمع الخامس.. صور

