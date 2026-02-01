حماية رجال الأهلي واجب.. «شوبير» : لا مصالح شخصية لي في الدفاع عن وليد صلاح الدين

أكد الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحاته ببرنامج «الناظر» على قناة النهار، أن حديثه المتكرر عن كابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لا يرتبط بأي مصالح شخصية، مشددًا على أن ما يطرحه يأتي من منطلق الحرص على استقرار منظومة كرة القدم داخل القلعة الحمراء.

وقال شوبير إن البعض حاول الزج باسمه في اتهامات غير صحيحة، مشيرًا إلى أن هناك من ربط حديثه عن وليد صلاح الدين بتركه لقناة الأهلي، وهو ما وصفه بالأمر غير المنطقي، مؤكدًا أن رحيله عن القناة له ظروفه الخاصة التي لا علاقة لها بما يُثار حاليًا.

وأوضح شوبير أن حديثه عن مدير الكرة في الأهلي يركز على ضرورة توفير المساندة والحماية له، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها، مؤكدًا أن الطعن في بعض الأحيان يأتي من داخل النادي نفسه، وهو ما يستدعي تدخل الإدارة لحماية عناصرها.

ووجّه شوبير رسالة مباشرة إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مطالبًا إياه بتوفير الحماية لرجال النادي سواء كانوا مديرين أو لاعبين أو مدربين، مؤكدًا أن الاستهداف الداخلي يُضعف المنظومة ويؤثر سلبًا على الاستقرار.

وأضاف شوبير أن وليد صلاح الدين يمتلك الصلاحيات الكاملة بصفته مديرًا للكرة، وأنه لا يجب تحميله المسؤولية وحده أو تحويله إلى شماعة للأزمات، مشيرًا إلى أن ما حدث سابقًا مع أسماء أخرى داخل النادي لا يجب أن يتكرر.

وشدد شوبير في ختام تصريحاته على أنه سيواصل الحديث والدفاع عن ما يراه حقًا، مهما كانت التكلفة، مؤكدًا أنه لم يكن يومًا أداة في يد أحد، ولن يسمح بتشويه الحقائق أو رمي الاتهامات دون دليل.