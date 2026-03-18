يجوز للحامل إخراج كفارة عن عدم الصيام بدلًا من القضاء.. في هذه الحالة

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن مسألة صيام الحامل والمرضع من القضايا التي تشهد اختلافًا فقهيًا بين أهل العلم، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية راعت ظروف المرأة الصحية ورفعت عنها الحرج في حالات المشقة.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الأصل في هذه الحالات هو القضاء، إذا لم يكن هناك عذر يمنع المرأة من صيام ما أفطرته، مؤكدة أن الأخذ بالرأي الأحوط يقتضي قضاء الأيام الفائتة متى كانت قادرة على ذلك دون ضرر.

وأضافت أن هناك رأيا آخر لبعض الصحابة، مثل عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب، يرى أنه في حال تعذر القضاء بسبب تتابع الحمل والرضاعة، يجوز للمرأة إخراج كفارة عن الأيام التي أفطرتها بدلًا من القضاء، خاصة إذا استمر العذر لفترات طويلة.

وأشارت إلى أن قرار الصيام من عدمه يجب أن يستند إلى رأي طبي متخصص، مؤكدة أنه إذا أقر الطبيب بإمكانية الصيام دون ضرر على الأم أو الجنين، فلا يجوز الإفطار، أما إذا حذر الطبيب من الصيام، فيجوز الفطر مراعاة للحالة الصحية.

وأوضحت أن حالات تتابع الحمل والرضاعة قد تمنع بعض النساء من القضاء لسنوات، وهو ما يجعل الأخذ برأي الكفارة تيسيرًا معتبرًا في الشريعة، خاصة مع وجود مشقة واضحة.

احذريه في مطبخك.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

