مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة

قال إبراهيم عزت، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح من الجانب المصري، إن الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة “زاد العزة” إلى قطاع غزة، محمّلة بعشرات الشاحنات من المساعدات الإنسانية، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتنسيق وإيصال الدعم الإغاثي للقطاع.

وأوضح أن القافلة تضم كميات كبيرة من المواد الغذائية، بينها الدقيق والخبز والبقوليات والأطعمة المحفوظة، إلى جانب الأدوية ومستلزمات الرعاية الشخصية والخيام والمواد البترولية، لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان في ظل الأزمة الإنسانية.

وأضاف عزت أن السلطات المصرية تواصل استعداداتها عبر معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين لعلاجهم في المستشفيات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، مع تكثيف الجهود لدعم القطاع إنسانيًا خلال الفترة الحالية.