الظروف صعبة | تصريح غير متوقع من أفشة عن سبب رحيله من الأهلي للاتحاد

كشف محمد مجدي أفشة، لاعب الاتحاد السكندري الحالي، عن كواليس رحيله عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات، مؤكدًا أن هدفه الأساسي من الخطوة المشاركة في المباريات.

وأوضح أفشة في قناة MBC مصر، أن اختياره الانتقال إلى الاتحاد السكندري جاء بسبب صعوبة موقف الفريق في جدول الدوري، مشددًا على أنه يحب خوض التحديات وتحمل المسؤولية في الظروف الصعبة.

وأضاف أن النادي الأهلي لم يكن متحمسًا لفكرة رحيله، إلا أن قرار الإعارة كان قراره الشخصي في النهاية.

وأشار لاعب الاتحاد إلى أنه أبلغ الكابتن وليد صلاح مدير الكرة بالأهلي برغبته في الرحيل، مؤكدًا أن المفاوضات تمت بسهولة ودون أي تعقيدات.

كما شدد أفشة على أن الجوائز الفردية لا تشغله وخاصة جائزة أفضل لاعب في المباراة، وأن الأهم بالنسبة له هو رأي المدير الفني.

وتحدث أفشة عن مدربيه السابقين، موضحًا أن كولر كان يصفه بـ البديل الذهبي داخل الأهلي، في حين أكد أن بيتسو موسيماني أفاده فنيًا بشكل أكبر وكان يشعر براحة كبيرة في العمل معه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن صن داونز ليس عقدة للأهلي، مشيرًا إلى أن البطولات هي الأهم وليس نتائج المباريات، كاشفًا أن توروب أكد له متابعته خلال فترة الإعارة رغم عدم حصوله على فرصة كافية معه.