قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الكرمة العراقي»: مندوب في القاهرة للتفاوض على ضم أحمد عبد القادر ولاعب آخر
استمرار الارتفاع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة اليوم
بتتجوزوا ليه .. حجازي متقال: اتجوزت عن حب ومابحبش النكدية | فيديو
إعادة تفعيل أكرا.. رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس غانا
برشلونة يكتسح «إلتشي» 3-1 في الدوري الإسباني
لا خاسر مع القرآن.. رسالة مؤثرة من محمود السيد عبد الله بعد مغادرته دولة التلاوة
مسئول فلسطيني: أي خطة نحو السلام الحقيقي لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال
بأسيست صلاح.. ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي
الظروف صعبة | تصريح غير متوقع من أفشة عن سبب رحيله من الأهلي للاتحاد
صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد
حمو بيكا : مراتي بتغير عليا .. ولما بتزعل بصالحها بالذهب
وزير قطاع الأعمال: طفرة إنتاجية وصناعية مرتقبة بعد المرحلة الثانية من تطوير غزل المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الظروف صعبة | تصريح غير متوقع من أفشة عن سبب رحيله من الأهلي للاتحاد

محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة
إسلام مقلد

كشف محمد مجدي أفشة، لاعب الاتحاد السكندري الحالي، عن كواليس رحيله عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات، مؤكدًا أن هدفه الأساسي من الخطوة المشاركة في المباريات.

وأوضح أفشة في قناة MBC مصر، أن اختياره الانتقال إلى الاتحاد السكندري جاء بسبب صعوبة موقف الفريق في جدول الدوري، مشددًا على أنه يحب خوض التحديات وتحمل المسؤولية في الظروف الصعبة.

وأضاف أن النادي الأهلي لم يكن متحمسًا لفكرة رحيله، إلا أن قرار الإعارة كان قراره الشخصي في النهاية.

وأشار لاعب الاتحاد إلى أنه أبلغ الكابتن وليد صلاح مدير الكرة بالأهلي برغبته في الرحيل، مؤكدًا أن المفاوضات تمت بسهولة ودون أي تعقيدات.

كما شدد أفشة على أن الجوائز الفردية لا تشغله وخاصة جائزة أفضل لاعب في المباراة، وأن الأهم بالنسبة له هو رأي المدير الفني.

وتحدث أفشة عن مدربيه السابقين، موضحًا أن كولر كان يصفه بـ البديل الذهبي داخل الأهلي، في حين أكد أن بيتسو موسيماني أفاده فنيًا بشكل أكبر وكان يشعر براحة كبيرة في العمل معه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن صن داونز ليس عقدة للأهلي، مشيرًا إلى أن البطولات هي الأهم وليس نتائج المباريات، كاشفًا أن توروب أكد له متابعته خلال فترة الإعارة رغم عدم حصوله على فرصة كافية معه.

محمد مجدي أفشة أفشة الاتحاد السكندري النادي الأهلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

مرسيدس S-Class موديل 2027

مرسيدس تكشف عن S-CLASS موديل 2027 "فيس ليفت" الجديدة

أرخص سيارتين أوتوماتيك في مصر

تبدأ من 599 ألف جنيه.. أرخص سيارتين أوتوماتيك في مصر | صور

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| برنامج تجسس غامض يستغل واتساب لاختراق هواتف أندرويد.. خطوات تحويل الصور لفيديو متكلم بالذكاء الاصطناعي

بالصور

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج

بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد