تجديد تعيين مدير عام الإدارة العامة للأملاك بديوان عام وزارة الأوقاف لمدة عام

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تعيين روض زكريا محفوظ عثمان مديرًا عامًا للإدارة العامة للأملاك بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، لمدة عام اعتبارًا من 14 أبريل 2026م.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على دعم الكفاءات الإدارية وتعزيز الأداء المؤسسي، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

كما أصدر وزير الأوقاف قرارًا بتكليف اللواء وئام عبد الله عبد الحميد سويلم، بالعمل مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية.

وذكرت الوزارة أن هذا القرار يأتي دعمًا لجهود وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة إدارة هيئة الأوقاف المصرية، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصولها، ويسهم في تحقيق رسالتها التنموية.

كما أصدر الدكتور أسامة الأزهري قرارًا بتجديد تعيين الدكتور خالد صلاح الدين علي حسونة، مديرًا لمديرية أوقاف السويس بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 14 مارس 2026م.

كما نص القرار على تجديد تكليف الدكتور خالد صلاح الدين علي حسونة، مدير مديرية أوقاف السويس، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف القاهرة بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة عام.