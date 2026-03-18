قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلود لوروا يهاجم قرار تتويج المغرب بالكان ويصفه بأنه مثير للشفقة والضحك
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأزمات خلال خلال عيد الفطر
إيران.. هجوم إسرائيلي أمريكي على منشآت الغاز الطبيعي
أسوشيتد برس: رغم الحرب عشرات السفن تعبر هرمز.. وإيران تحافظ على صادراتها النفطية
شراكة مصرية أوروبية.. وزير الاستثمار: بناء قاعدة بيانات مدققة لتعزيز نمو الاقتصاد القومي
قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد في مصر.. الإفتاء تحدد موعد إخراجها وحكم تأخيرها عن وقتها
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
اتصالات بين أمريكا والصين لتحديد موعد لزيارة ترامب
أ ف ب: جيش الاحتلال يعلن قصفه جسور نهر الليطاني في لبنان اليوم
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أية أزمات خلال فترة العيد
انخفاض أسعار الفضة في مصر اليوم.. تعرف على أسعار الأعيرة والسبائك والجنيه الفضة
إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أسوشيتد برس: رغم الحرب عشرات السفن تعبر هرمز.. وإيران تحافظ على صادراتها النفطية

أ ش أ

 كشفت وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أنه رغم تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب ، واصلت حركة الملاحة في مضيق هرمز نشاطها بشكل لافت حيث عبرت عشرات السفن، من بينها ناقلات نفط، الممر المائي الحيوي منذ بداية الأزمة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه وفقًا لمنصات بيانات النقل البحري والتجارة، عبرت نحو 90 سفينة، مضيق هرمز منذ بداية الحرب مع إيران، ولا تزال إيران تُصدر ملايين البراميل من النفط في وقتٍ يُعتبر فيه الممر المائي مغلقًا فعليًا.

وأفادت شركة (لويدز ليست إنتليجنس) المتخصصة في بيانات النقل البحري بأن العديد من السفن التي عبرت المضيق كانت سفنًا عابرة "غير رسمية" تتحايل على العقوبات والرقابة الحكومية الغربية، ويُرجح أن تكون لها صلات بإيران.

ومع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل، ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحلفاء والشركاء التجاريين لإرسال سفن حربية وإعادة فتح المضيق، على أمل خفض أسعار النفط.

وتوقفت معظم حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لنقل النفط والغاز عالميًا، والذي يزود العالم بنحو خُمس إنتاجه من النفط الخام، منذ أوائل مارس الجاري، عقب اندلاع الحرب حيث تعرضت نحو 20 سفينة لهجمات في المنطقة.

ومع ذلك، تمكنت إيران من تصدير ما يزيد على 16 مليون برميل من النفط منذ بداية مارس، وفقًا لتقديرات منصة "كيبلر" لبيانات وتحليلات التجارة.

وقد تمكنت إيران من تحقيق أرباح من مبيعات النفط فضلًا عن "الحفاظ على شريانها التصديري" من خلال السيطرة على هذا المضيق الحيوي، كما صرّح كون كاو مدير العملاء في شركة "ريدال" الاستشارية.

وتتوافق تقديرات بيانات صادرات النفط الإيرانية إلى حد كبير مع بيانات حركة الملاحة البحرية حيث عبرت 89 سفينة على الأقل مضيق هرمز بين 1 و15 مارس الجاري، من بينها 16 ناقلة نفط، وفقًا لبيانات لويدز ليست إنتليجنس، بانخفاض عن ما يقارب 100 إلى 135 سفينة يوميًا قبل الحرب. ويُعتقد أن أكثر من خُمس هذه السفن الـ89 تابعة لإيران، بينما تُعد السفن التابعة للصين واليونان من بين الباقين، بحسب البيان.

كما تمكنت سفن أخرى من العبور حيث أفادت (لويدز ليست إنتليجنس) أن ناقلة النفط الخام "كراتشي"، التي ترفع علم باكستان وتخضع لسيطرة المؤسسة الوطنية الباكستانية للشحن، عبرت المضيق يوم /الأحد/ الماضي.

وامتنع شاريق أمين المتحدث باسم هيئة موانئ باكستان عن تأكيد أو نفي المسار الذي سلكته ناقلة النفط "كراتشي"، لكنه قال إنها ستصل إلى باكستان بسلام قريبًا.

وبحسب معلومات استخباراتية من لويدز ليست، عبرت ناقلتا الغاز البترولي المسال "شيفاليك" و"ناندا ديفي"، المسجلتان تحت العلم الهندي والمملوكتان لشركة الشحن الهندية الحكومية، مضيق هرمز في حوالي 13 أو 14 مارس. ويُستخدم الغاز البترولي المسال كوقود أساسي للطهي في ملايين الأسر الهندية.

وصرح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار لصحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية بأن السفينتين تمكنتا من العبور بعد محادثات مع إيران.

وقال ريتشارد ميد رئيس تحرير (لويدز ليست) : إن السفن ربما تعبر المضيق "بتدخل دبلوماسي، ولو جزئي"، لذا يُحتمل أن تكون إيران قد "أنشأت فعلياً ممراً آمناً" بمرور بعض السفن بالقرب من سواحلها.

وأظهر تحليل سابق أجرته منصة تتبع السفن (مارين ترافيك) أن بعض السفن القريبة من المضيق أو الموجودة فيه قد أعلنت ارتباطها بالصين أو أن طاقمها صيني بالكامل، وذلك للحد من مخاطر تعرضها للهجوم. ويعتقد المحللون أن هذه السفن كانت تستغل توطيد العلاقات بين الصين وإيران.

وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40% لتتجاوز 100 دولار للبرميل منذ بدء الحرب مع إيران، وهددت إيران بمنع مرور "لتر واحد من النفط" المتجه إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.

وفي محاولة لتهدئة أسعار النفط، صرحت الولايات المتحدة بأنها سمحت لناقلات النفط الإيرانية بعبور المضيق.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع قناة (سي إن بي سي) يوم /الاثنين/ الماضي: "لقد بدأت السفن الإيرانية بالفعل في الخروج، وقد سمحنا بذلك لتزويد بقية العالم".

وكالة أسوشيتد برس الأمريكية تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب حركة الملاحة في مضيق هرمز ناقلات نفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

لاريجاني

انتقامًا لاغتيال لاريجاني .. إيران تشن هجمات مُتزامنة على إسرائيل و 4 دول عربية

لافتات في منطقة العجوزة

على طريقة «مرجان أحمد مرجان».. شاب يعتذر لخطيبته بلافتات إعلانية في العجوزة | شاهد

ترشيحاتنا

رسومات كاريكاتورية قديمة

سفر عبر الزمن أم تنبؤات … رسومات كاريكاتورية قديمة تثير الجدل

أسرار القلعة البيضاء

استقالة في 3 دقايق .. أحمد مرتضى منصور يكشف أسرارا بالزمالك

أسرار حودة بندق

المهرجانات خلتني أبقى موجود .. حودة بندق يكشف أسراره للجمهور

بالصور

احذريه في مطبخك.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

تكريم حفظة القرآن من أبناء الوحدة المحلية بشنبارة بالزقازيق للعام السادس

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد