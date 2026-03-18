كلود لوروا يهاجم قرار تتويج المغرب بالكان ويصفه بأنه مثير للشفقة والضحك

انتقد المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا، الذي سبق له تدريب عدة منتخبات أفريقية أبرزها السنغال والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) بمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب، واصفًا القرار بأنه "مثير للشفقة" وقد يجعل كل عالم كرة القدم يضحك.

وأعرب لوروا عن استغرابه من القرار، مشيرًا إلى أن السنغال كانت الأكثر استحقاقًا للقب بعد فوزها 1-0 على أرض الملعب في الوقت الإضافي، لكنه تم اعتبار المغرب فائزًا رسميًا بنتيجة 3-0 على الورق.

وأضاف المدرب الفرنسي أن أداء المغرب طوال البطولة كان جيدًا، لكنه أكد أن النهائي نفسه كان لصالح السنغال.

وفي تصريحاته لشبكة L’Équipe، أشار لوروا إلى أن القرار يضر بمصداقية الكاف على المستوى الدولي، ويضع صورة الاتحاد الإفريقي تحت مجهر الفيفا، التي تتابع عن كثب إدارة كرة القدم في القارة.

وأضاف أن هذا الحكم يعكس تسييرًا مشوبًا بالمخالفات والتدخلات السياسية، مؤكدًا أن هناك العديد من التلاعبات والمناورات وراء إعلان المغرب بطلًا على الورق، وأن القرار يسيء بشكل كبير لصورة الاتحاد ومصداقيته.

وأوضح لوروا أن القرار جاء نتيجة انسحاب منتخب السنغال من أرض الملعب خلال المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير، مؤكدًا: "يبدو أن المغرب يمكنه فعل كل شيء دون مساءلة، وربما يكون هذا مجرد بداية لهذه القضية".

واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الواقعة تمثل إهانة لكرة القدم الإفريقية، مضيفًا: "منذ سنوات، تُهمل كل القرارات التحكيمية في إفريقيا، يبدو أن كل شيء مسموح. هناك الكثير من المخالفات، لكنني أعتقد أن السنغال ستستعيد حقوقها في النهاية".