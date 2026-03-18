قطر: استهداف البنية التحتية للطاقة تهديد للأمن العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة
الحكومة توافق على تخصيص عدة أراض بالمحافظات لإقامة مشروعات
مع وداع رمضان.. علي جمعة يوضح كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر وقيمتها هذا العام
إعادة فتح جزئي لطريق سفاجا قنا وتحويلات بديلة بسبب سوء الأحوال الجوية
قبل طرحه بالأسواق.. الأمن بداهم مصنع لإنتاج كحك العيد مجهول المصدر بالقاهرة
إعلام إيراني: 4 مواقع في منشأة بوشهر للغاز تعرضت لهجوم إسرائيلي
عسكري إيراني: استهداف حقل عسلوية للغاز جريمة حرب لن تمر دون رد
ألمانيا تطالب بوضع خطة واضحة لضمان إنهاء الحرب على إيران في أقرب وقت
البورصة تختتم رمضان بصعود جماعي وربح 50 مليار جنيه
تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا
وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر
السنغال تدعو إلى تحقيق دولي في شبهات الفساد داخل الكاف
كلود لوروا يهاجم قرار تتويج المغرب بالكان ويصفه بأنه مثير للشفقة والضحك

إسراء أشرف

انتقد المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا، الذي سبق له تدريب عدة منتخبات أفريقية أبرزها السنغال والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) بمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب، واصفًا القرار بأنه "مثير للشفقة" وقد يجعل كل عالم كرة القدم يضحك.

وأعرب لوروا عن استغرابه من القرار، مشيرًا إلى أن السنغال كانت الأكثر استحقاقًا للقب بعد فوزها 1-0 على أرض الملعب في الوقت الإضافي، لكنه تم اعتبار المغرب فائزًا رسميًا بنتيجة 3-0 على الورق.

وأضاف المدرب الفرنسي أن أداء المغرب طوال البطولة كان جيدًا، لكنه أكد أن النهائي نفسه كان لصالح السنغال.

وفي تصريحاته لشبكة L’Équipe، أشار لوروا إلى أن القرار يضر بمصداقية الكاف على المستوى الدولي، ويضع صورة الاتحاد الإفريقي تحت مجهر الفيفا، التي تتابع عن كثب إدارة كرة القدم في القارة.

وأضاف أن هذا الحكم يعكس تسييرًا مشوبًا بالمخالفات والتدخلات السياسية، مؤكدًا أن هناك العديد من التلاعبات والمناورات وراء إعلان المغرب بطلًا على الورق، وأن القرار يسيء بشكل كبير لصورة الاتحاد ومصداقيته.

وأوضح لوروا أن القرار جاء نتيجة انسحاب منتخب السنغال من أرض الملعب خلال المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير، مؤكدًا: "يبدو أن المغرب يمكنه فعل كل شيء دون مساءلة، وربما يكون هذا مجرد بداية لهذه القضية".

واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الواقعة تمثل إهانة لكرة القدم الإفريقية، مضيفًا: "منذ سنوات، تُهمل كل القرارات التحكيمية في إفريقيا، يبدو أن كل شيء مسموح. هناك الكثير من المخالفات، لكنني أعتقد أن السنغال ستستعيد حقوقها في النهاية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

منتخب السنغال

خبير لوائح رياضية : سيتم قبول استئناف السنغال .. في هذه الحالة

صلاة عيد الفطر 2026

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات.. متى تبدأ صلاة العيد؟

خالد طلعت

خالد طلعت يتوقع حكمًا نهائيًا لصالح السنغال في المحكمة الرياضية

ترشيحاتنا

مروة صبري

حالة من الإبداع.. مروة صبري تشيد بمسلسل حكاية نرجس

فيلم برشامة

إطلاق بوسترات الشخصيات لفيلم برشامة قبل عرضه في العيد

مهرجان الأقصر

إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تضع اللمسات الأخيرة لانطلاق الدورة الخامسة عشر

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

لمرضى السكري.. احرص على تناول هذا النوع من الخضار في رمضان

توزيع 1200 كرتونة مواد غذائية و3 آلاف قطعة أحذية وملابس على المستحقين بالشرقية

بتكلفة 67 مليون جنيه.. دعم منظومتي النظافة والحماية المدنية بمعدات حديثة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد