الصفقة الجديدة.. أول تعليق من كامويش بعد انضمامه لـ الأهلي| شاهد

حرص الأنجولي كامويش، مهاجم الاهلي الجديد، علي توجيه رسالة إلى جماهير نادي ترومسو النرويجي، الذي انضم منه للقلعة الحمراء، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

رسالة كامويش

وكتب "كامويش" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" "إلى جميع مشجعي ترومسو، إلى كل شخص يعمل في النادي، إلى طاقم التدريب المذهل ولزملائي الأحباء الذين كانوا جزءا من هذه الرحلة، شكرا جزيلا لكم"

وأضاف "سنة واحدة كانت أكثر من كافية لخلق ذكريات وصداقات سأستذكرها للأبد في حياتي، بما أن كرة القدم غير مؤكدة، لكنني متأكد من أننا سنرى بعضنا البعض مرة أخرى، أريدك أن تعرفوا أنني مشجع للنادي مدى الحياة، أتمنى كل التوفيق لأفضل مشجعين، مهما حدث في المستقبل سنرى بعضنا البعض قريبا"

أعلن النادي الأهلي، عن ضم الأنجولي كامويش، على سبيل الإعارة من نادي ترومسو النرويجي، لنهاية الموسم، مع وجود بند أحقية الشراء، بعد الاتفاق على التفاصيل المالية والتعاقدية.

وقيد مسؤولو النادي الأهلي، يلسين كامويش بالقائمتين المحلية والأفريقية، بدلا من السلوفيني نايتس جراديشار، لاعب الفريق، الذي لعب على سبيل الإعارة إلى فريق أوبيشيت المجري.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري nile للمحترفين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل.