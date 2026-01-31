مجموعة الأهلي.. شوط أول سلبي بين الجيش الملكة وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعاني أنس باش لاعب الجيش الملكي من إصابة مبكرة في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، حيث سقط على أرضية الملعب وتلقى العلاج من قبل الجهاز الطبي، قبل أن يستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وغادر محسن بوريكة لاعب الجيش الملكي المباراة بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، وشارك بدلاً منه حمزة خابا.

تشكيل الفريقين

أعلن البرتغالي ألكسندر دوس سانتوس، المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في المباراة التي تُقام على الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الجيش الملكي أمام شبيبة القبائل:

حراسة المرمى: أحمد رضا تكناوتي

الدفاع: أوجستو كارنيرو، أنس باش، يونس عبد الحميد، زين الدين دراك

الوسط: محسن بوريكة، أحمد حمودان، مروان لوادني، نوح محمد العبد

الهجوم: ربيع حريمات، عبد الفتاح حدراف

في المقابل، جاء تشكيل الشبيبة كالتالي:

حراسة المرمى: غايا مرباح

خط الدفاع: محمد رضا حميدي - مصطفى رزق الله - محمد الأمين - أحمد معمري

خط الوسط: جوزافات بادا - زين الدين بلعيد - رياض بودبوز

خط الهجوم: بلال مسعودي - أيمن محيوص - لحلو أخريب.

الجيش الملكي ضد شبيبة القبائل

ويسعى الفريقان إلى تحقيق أول انتصار لهما في دور المجموعات، بعدما فشلا في تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولات الثلاث الأولى، وهو ما يجعل مواجهة الليلة حاسمة في مشوار الفريقين بالبطولة القارية.

كان لقاء الذهاب بين الجيش الملكي وشبيبة القبائل، الذي أقيم في الجزائر، قد انتهى بالتعادل السلبي، في مباراة شهدت إهدار العديد من الفرص من الجانبين، ما أثر على فرصهما في المنافسة على بطاقتي التأهل.

ويعوّل الجيش الملكي على عاملي الأرض والخبرة من أجل حصد النقاط الثلاث، بينما يطمح شبيبة القبائل في الخروج بنتيجة إيجابية تُنعش آماله في مواصلة المشوار الإفريقي، علمًا بأن المباراة تُقام دون حضور جماهيري، تنفيذًا لعقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على الفريق المغربي، عقب أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الثانية.