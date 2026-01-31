قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشأت الديهي : استيراد مصر تمورًا إسرائيلية أكذوبة هدفها الإضرار بالمصالح الوطنية
هيوصل 6000 دولار | عمرو أديب يوجّه نصيحة للمستثمرين في الذهب
البنك المركزي يكشف تفاصيل طرح سندات وأذون خزانة بـ597.7 مليون دولار غدًا
حمزة عبدالكريم يجتاز الكشف الطبي في برشلونة والإعلان الرسمي غداً
بمشاركة مصطفى محمد .. لوريان يحقق الفوز على نانت 2-1 بالدوري الفرنسي
لو هتبني | قانون البناء يغلظ عقوبة عدم التأمين .. تفاصيل
سامح الترجمان : الذهب رايح لـ6 آلاف دولار .. والملاذ الآمن ما زال الأقوى
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي 2026 وطريقة الدفع الإلكتروني
سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر
حسن عبد النبي لمتسابق: أتحفنا بحنجرته الذهبية وغلط وصحح لنفسه
عمرو أديب: انخفاض سعر الذهب سيحدث في العقارات
مي سليم : دورى فى مسلسل روج أسود هيوجع قلب الجمهور | خاص
رياضة

مجموعة الأهلي.. شوط أول سلبي بين الجيش الملكة وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعاني أنس باش لاعب الجيش الملكي من إصابة مبكرة في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، حيث سقط على أرضية الملعب وتلقى العلاج من قبل الجهاز الطبي، قبل أن يستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وغادر محسن بوريكة لاعب الجيش الملكي المباراة بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، وشارك بدلاً منه حمزة خابا.

تشكيل الفريقين

أعلن البرتغالي ألكسندر دوس سانتوس، المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في المباراة التي تُقام على الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الجيش الملكي أمام شبيبة القبائل:

حراسة المرمى: أحمد رضا تكناوتي

الدفاع: أوجستو كارنيرو، أنس باش، يونس عبد الحميد، زين الدين دراك

الوسط: محسن بوريكة، أحمد حمودان، مروان لوادني، نوح محمد العبد

الهجوم: ربيع حريمات، عبد الفتاح حدراف

في المقابل، جاء تشكيل الشبيبة كالتالي:

حراسة المرمى: غايا مرباح

خط الدفاع: محمد رضا حميدي - مصطفى رزق الله - محمد الأمين - أحمد معمري

خط الوسط: جوزافات بادا - زين الدين بلعيد - رياض بودبوز

خط الهجوم: بلال مسعودي - أيمن محيوص - لحلو أخريب.

الجيش الملكي ضد شبيبة القبائل

ويسعى الفريقان إلى تحقيق أول انتصار لهما في دور المجموعات، بعدما فشلا في تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولات الثلاث الأولى، وهو ما يجعل مواجهة الليلة حاسمة في مشوار الفريقين بالبطولة القارية.

كان لقاء الذهاب بين الجيش الملكي وشبيبة القبائل، الذي أقيم في الجزائر، قد انتهى بالتعادل السلبي، في مباراة شهدت إهدار العديد من الفرص من الجانبين، ما أثر على فرصهما في المنافسة على بطاقتي التأهل.

ويعوّل الجيش الملكي على عاملي الأرض والخبرة من أجل حصد النقاط الثلاث، بينما يطمح شبيبة القبائل في الخروج بنتيجة إيجابية تُنعش آماله في مواصلة المشوار الإفريقي، علمًا بأن المباراة تُقام دون حضور جماهيري، تنفيذًا لعقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على الفريق المغربي، عقب أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الثانية.

الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري الجيش الملكي المغربي الجيش الملكي شبيبة القبائل الجزائري شبيبة القبائل بطولة دوري أبطال إفريقيا

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

بروتون ساجا

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

يارا السكري

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

