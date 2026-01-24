ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الجيش الملكي وشبيبة القبائل

كشف الإعلامي أمير هشام عن ترتيب مجموعة الأهلي بعد بـ دوري أبطال أفريقيا .

ترتيب مجموعة الأهلي

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ترتيب مجموعة الأهلي بعد بـ دوري أبطال أفريقيا

- الأهلي: 7 نقاط

- يانغ أفريكانز: 4

- الجيش الملكي: 2

- شبيبة القبائل: 2".

وحسم التعادل السلبي مواجهة فريقي شبيبة القبائل والجيش الملكي المغربي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المباراة ضغطا من الفريق الجزائري لمحاولة التقدم بالنتيجة، ولكن دفاع الفريق المغربي حال دون ذلك.

وبهذه النتيجة رفع شبيبة القبائل رصيده للنقطة الثانية ليحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية التي يتصدرها النادي الأهلي برصيد 7 نقاط، بينما رفع الجيش الملكي رصيده للنقطة 2 ليحتل المركز الثالث خلف يانج أفريكانز صاحب المؤكز الثاني.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي شبيبة القبائل والجيش الملكي الرباطي عن تشكيلهما الرسمية لمواجهتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

اختار المدربان تشكيلتين تعكسان أهمية التحدي، بمزيج من الخبرة وخيارات تكتيكية دقيقة.

التشكيل الرسمي للفرقين

شبيبة القبائل:

مرحب - حميدي - مداني - بلاعيد - مامري - بوت - بدا - بودبوز - أخرج - مسعودي - محيوس

الجيش الملكي الرباطي:

الخياطي - كارنيرو - مندي - لوعادني - نوح - باش - حريمت - حدراف - خبا - حمودان - الفحلي