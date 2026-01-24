بدء مرحلة "التصفية" بمشروع تنمية المواهب “FIFA TDS”

بدأت اليوم السبت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، مرحلة "التصفية" بمشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" وتجهيزهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتختتم مرحلة التصفية، وهي المرحلة قبل النهائية يوم الأربعاء المقبل، حيث تقام اختبارات الناشئات يوم الثلاثاء، بينما تقام اختبارات الناشئين في اليوم التالي.

أشرف على التجمع الخاص بالمواهب التي تم اختيارها من المحافظات في المرحلة الأولى هاري فارلي، لابان سكوت وروي بيترز مكتشفي المواهب بالاتحاد الدولي "FIFA"، إلى جانب أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام.