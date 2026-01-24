الأهلي: إعارة أحمد عابدين إلى سيراميكا كليوباترا

أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إعارة أحمد عابدين، المدافع الواعد، إلى نادي سيراميكا كليوباترا لمدة 6 أشهر فقط.

وأشار مدير الكرة إلى أن قرار الإعارة يأتي في إطار سياسة النادي الهادفة إلى منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب للمشاركة في المباريات واكتساب الخبرات، مما يسهم في تجهيزهم للمشاركة ضمن صفوف الفريق الأول خلال المواسم القادمة.

ووافق النادي الأهلي، على إعارة لاعبه أحمد عابدين لنادي سيراميكا كيلوباترا لنهاية الموسم مع الإبقاء على أحمد بيكهام في صفوف القلعة الحمراء.

وفضل النادي الأهلي عرض سيراميكا كليوباترا على عرض وادي دجلة، وتم الاتفاق على إعارة اللاعب لمدة 6 أشهر.

ورفض النادي الأهلي قطع إعارة أحمد رمضان بيكهام، وعودته لسيراميكا كليوباترا وذلك بعد أن عرض الأهلي الأمر علي المدير الفني ييس توروب والذي قرر الإبقاء علي بيكهام مع إعارة عابدين لمدة 6 أشهر.