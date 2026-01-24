سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع أحمد عابدين على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده مع أحمد عابدين على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي.

أحمد عابدين

وكتبت الصفحة الرسمية لـ نادي سيراميكا كليوباترا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صمام أمان يعود إلى كتيبة سيراميكا كليوباترا من النادي الأهلي

رحبوا معنا بلاعبنا أحمد عابدين. ".

وكان قد وافق النادي الأهلي، على إعارة لاعبه أحمد عابدين لنادي سيراميكا كيلوباترا لنهاية الموسم مع الإبقاء على أحمد بيكهام في صفوف القلعة الحمراء.

وفضل النادي الأهلي عرض سيراميكا كليوباترا على عرض وادي دجلة، وتم الاتفاق على إعارة اللاعب لمدة 6 أشهر.

ورفض النادي الأهلي قطع إعارة أحمد رمضان بيكهام، وعودته لسيراميكا كليوباترا وذلك بعد أن عرض الأهلي الأمر علي المدير الفني ييس توروب والذي قرر الإبقاء علي بيكهام مع إعارة عابدين لمدة 6 أشهر.