مجموعة الأهلي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين شبيبة القبائل والجيش الملكي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي شبيبة القبائل والجيش الملكي المغربي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وشهد الشوط الأول ضغطا من الفريق الجزائري لمحاولة التقدم بالنتيجة، ولكن دفاع الفريق المغربي حال دون ذلك.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي شبيبة القبائل والجيش الملكي الرباطي عن تشكيلهما الرسمية لمواجهتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

اختار المدربان تشكيلتين تعكسان أهمية التحدي، بمزيج من الخبرة وخيارات تكتيكية دقيقة.

التشكيل الرسمي للفرقين

شبيبة القبائل:

مرحب - حميدي - مداني - بلاعيد - مامري - بوت - بدا - بودبوز - أخرج - مسعودي - محيوس

الجيش الملكي الرباطي:

الخياطي - كارنيرو - مندي - لوعادني - نوح - باش - حريمت - حدراف - خبا - حمودان - الفحلي