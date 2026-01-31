قائمة بيراميدز ضد نهضة بركان

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نهضة بركان في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نهضة بركان ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

قائمة بيراميدز



حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.



خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ.



خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - باسكال فيري.



خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي.

